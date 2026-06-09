Casos de cáncer crecerán más de 70% en América Latina hacia 2045

México y América Latina enfrentarán un aumento de más del 70% en los nuevos casos de cáncer hacia 2045, un escenario que refuerza la necesidad de fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos innovadores.

Así lo indicó el director médico de Oncología para Pfizer México, Francisco Olguín, quien destacó que los cánceres más frecuentes en países como México, Colombia, Costa Rica y República Dominicana, son los de mama, próstata, colorrectal, pulmón y estómago.

Mientras que entre las principales causas de mortalidad destacan los tumores gastrointestinales, además de mama y próstata.

En el caso de México, el cáncer de mama figura como el tumor más frecuente, seguido por próstata, colorrectal y pulmón. En mortalidad se ubican el cáncer colorrectal, mama, pulmón, hígado, próstata y estómago.

“Desafortunadamente pacientes van a seguir decayendo a causa de cáncer, de ahí la importancia de seguir avanzando en términos de diagnóstico, detección temprana y tratamiento”, manifestó durante un foro de periodismo en Oncología.

Durante la presentación destacó que aunque existen factores de riesgo no modificables como la edad, los antecedentes familiares y ciertas alteraciones genéticas hereditarias.

Pero también hay factores de riesgo que se pueden modificar y sobre los cuales es posible actuar para reducir la incidencia de diversos tumores, tales como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad y ciertas infecciones asociadas con potenciales desarrollos de tumores.

El especialista acotó que el tabaquismo no solo está relacionado con cáncer de pulmón, sino también con tumores de boca, laringe, cabeza y cuello, además de cáncer de vejiga.

Asimismo, el consumo de alcohol se relaciona con distintos tipos de cáncer gastrointestinal y con cáncer de mama, mientras que infecciones como el Virus del Papiloma Humano (VPH), la hepatitis B y C, o Helicobacter pylori, pueden incrementar el riesgo de desarrollar algunos tumores.

“La importancia de la vacunación no solamente es prevenir la infección, sino que a largo plazo también puede contribuir a prevenir algunos cánceres”, enfatizó Francisco Olguín.

Recordó que entre más temprano se detecta un cáncer, existe una mejor probabilidad de vida.

En ese sentido, dijo que las pruebas de tamizaje son una de las herramientas más efectivas para detectar la enfermedad en etapas tempranas.

No obstante, añadió que los avances científicos han cambiado el panorama incluso para pacientes con enfermedad avanzada.

En ese sentido se refirió a la medicina de precisión, que busca identificar las alteraciones moleculares específicas de cada tumor para seleccionar tratamientos personalizados.

Anotó que la inmunoterapia, las terapias dirigidas, los anticuerpos conjugados y los anticuerpos biespecíficos representan una nueva generación de tratamientos que actúan con mayor precisión sobre las células cancerígenas o aprovechan el sistema inmunológico del propio paciente para combatir la enfermedad.

“Medicina de precisión no nada más es tener un diagnóstico. Cuando hacemos un diagnóstico de manera personalizada podemos también hacer el mejor tratamiento en el momento preciso para el mejor desenlace”, añadió.

Estas innovaciones están cambiando la evolución de distintos tipos de cáncer, aumentando las opciones de tratamiento para pacientes que antes tenían alternativas limitadas y ofreciendo una esperanza.

“Hoy un paciente que es diagnosticado con cáncer no es una sentencia de muerte. Estas innovaciones en tecnología de diagnóstico y tratamiento están ayudando a que se modifique la enfermedad y que el paciente no solamente viva más, sino con una mejor calidad de vida”, dijo el director médico de Oncología para Pfizer México.