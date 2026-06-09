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Sheinbaum conversa con el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, sobre la economía mexicana
La mandataria federal detalló a través de su cuenta de la red social X, que durante el encuentro con el directivo del banco con más valor de mercado a nivel mundial, habló sobre las perspectivas favorables para el país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este martes en Palacio Nacional al director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon.
La mandataria federal detalló a través de su cuenta de la red social X, que durante el encuentro con el directivo del banco con más valor de mercado a nivel mundial, habló sobre las perspectivas favorables para el país.
"Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica" dijo Sheinbaum en su mensaje.
Durante la reunión, la jefa del Ejecutivo estuvo acompañada del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez; y el director general de Nacional Financiera (Nafin), Roberto Lazzeri Montaño.