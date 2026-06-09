Clara Brugada pone en operación dos nuevas rutas del trolebús en beneficio de más de 300 mil habitantes

Se invirtieron mil 600 millones de pesos en este nuevo modelo de transporte eléctrico que correrá de Chapultepec a Universidad, y de Huipulco a Universidad, que en conjunto recorrerán 57.6 kilómetros

La ruta El Chapulín abarca vialidades de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán, y se prevé que atienda a 65 mil usuarios diarios, en un tiempo estimado de 53 minutos

Con la inauguración de estas dos rutas, así como la de Quetzalcoatl y del Centrobus de las Heroínas indígenas, el gobierno capitalino ha cumplido con la entrega de 100 kilómetros nuevos de electromovilidad

Con las nuevas unidades eléctricas saldrán de circulación 132 unidades del Trolebús y con ello se eliminarán fuentes de contaminación y se favorecerá así el medio ambiente

Con una inversión de mil 600 millones de pesos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, puso en marcha dos nuevas rutas del Trolebús: la ruta Cero, “El Chapulín”, y la ruta 14, “Animales Silvestres”, en beneficio de 300 mil habitantes de las zonas sur y poniente de la ciudad de México.

“El día de hoy es el día de la electromovilidad como una tarea que estamos concluyendo de entrega de rutas para la ciudad, tanto esta ruta de Chapultepec a Universidad, como la de Huipulco a Universidad. Hemos invertido en conjunto mil 600 millones de pesos en beneficio de más de 300 mil personas de las colonias aledañas”, afirmó.

Antes de dar el banderazo de salida de las unidades de la ruta Cero, “El Chapulín”, la mandataria resaltó que esta línea consta de 22.1 kilómetros, y correrá desde el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Chapultepec al Metro Universidad, y que junto con la ruta 14, “Animales Silvestres” —que también llegará a CU— suman 35.5 kilómetros nuevos de electromovilidad.

“La ruta El Chapulín recorrerá de norte a sur una buena parte del poniente de nuestra ciudad con 60 trolebuses a lo largo de 22 kilómetros. Esta ruta pasará por avenida Revolución y Circuito Interior y en su recorrido conecta con cuatro líneas del Metro, tres líneas del Metrobús y seis líneas de Trolebús”, enfatizó.

Para el desarrollo de este proyecto, el gobierno de la Ciudad de México realizó una inversión superior a 800 millones de pesos, mientras que la empresa COREVSA destinó 378 millones de pesos para la adquisición de nuevas unidades eléctricas.

Brugada Molina dijo que con las nuevas rutas Quetzalcóatl del Metrobús y del “Centrobus” Las heroínas indígenas, su administración cumple el compromiso de entregar 100 kilómetros nuevos de electromovilidad para la capital.

“Avanzamos con ello, como lo hicimos en nuestro compromiso de tener antes del Mundial 100 kilómetros nuevos de electromovilidad, más y mejor transporte público, más y mejor infraestructura”.

La mandataria de la Ciudad de México señaló que con la nueva ruta “Chapulín” se incorporan al servicio 79 nuevos trolebuses de última generación, totalmente eléctricos, silenciosos, seguros y confortables, con una dimensión de 12 metros de largo, amplios, iluminados y con acceso universal para personas con discapacidad.

Con la operación de estás dos nuevas rutas, el gobierno logró chatarrizar 132 unidades del Trolebús, las cuales serán sustituidas por nuevos autobuses eléctricos, lo que eliminará fuentes de contaminación para favorecer el medio ambiente.

“Cuando sustituimos ese microbús o ese autobús por un trolebús eléctrico ganamos aire limpio, eficiencia, accesibilidad, seguridad y un mejor servicio. La electromovilidad transforma tanto la tecnología del transporte como la experiencia de millones de personas”, indicó.

De esta manera el impacto de la apertura de estas dos nuevas rutas del trolebús, equivale a plantar más de 150 mil árboles y a retirar de circulación a más de 2 mil autos, lo que contribuye a evitar emisiones y contaminación. “Por eso es tan poderosa la revolución de la electromovilidad”, resaltó la Jefa de Gobierno.

Al tomar la palabra, el secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, destacó que la Línea 0 del Trolebús conectará con las líneas 2, 3, 5, 6, 7, 12 y 14 también del Trolebús; y con la línea 1, 7, 9 y 12 del Metro; y la línea 1, 2 y 7 del Metrobús.

El funcionario subrayó que se trata de un corredor de 22 kilómetros de cero emisiones, con un gran ahorro de dióxido de carbono, por el cual transitarán 60 autobuses, y donde se colocarán cinco subestaciones y la catenaria respectiva.

Por su parte, el director General del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, informó que la fase 1 de la Línea 0 “El Chapulín”, tiene una extensión de 22.1 kilómetros, la ruta articula las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán, y atenderá una demanda estimada de 65 mil usuarios diarios, con un tiempo de recorrido aproximado de 53 minutos e intervalos de paso de hasta dos minutos, beneficiando directamente a más de 200 mil habitantes.

Para su operación se incorporan 60 trolebuses nuevos, de los cuales 18 serán administrados por el STE y 42 por la empresa Corepsa, como parte de un proceso que contempla la sustitución y chatarrización de 72 autobuses que concluyeron su vida útil.

El nuevo corredor, detalló López Delgado, tendrá conexión con las líneas 2, 3, 6, 7 y 13 de la Red de Trolebuses; las líneas 1, 7, 9 y 12 del Metro; y las líneas 1, 2 y 7 de Metrobús, ampliando las opciones de movilidad y facilitando transbordos más ágiles para las y los usuarios.

Trolebús animales silvestres

La nueva ruta 14 “Animales Silvestres” correrá 13.2 km, de Cetram Huipulco a Metro Universidad, contará con 20 paradas, se incorporarán 19 trolebuses nuevos y el tiempo de recorrido será de 33 minutos con una frecuencia entre ellas de cuatro minutos.

La ruta correrá por las alcaldías Tlalpan y Coyoacán y conectará con la línea 3 del Metro, la línea 1 del Tren Ligero y la línea 12 de Trolebuses, beneficiando a 100 mil habitantes y se mejorará la movilidad en la zona sur de Santa Úrsula.

La inversión estimada de la fase 1 asciende a 444 millones de pesos, considerando la adquisición de los nuevos vehículos eléctricos y la instalación eléctrica para la tracción de las unidades con 13 km de catenarias; mientras que la obra civil requirió alrededor de 190 millones de pesos.