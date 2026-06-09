Concamin respalda el trabajo a distancia en la CDMX por la inauguración del Mundial 2026

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció su respaldo a las medidas administrativas emitidas por el Gobierno de México ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El organismo empresarial hizo un llamado al sector industrial para implementar esquemas de trabajo a distancia y modalidades flexibles el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la cúpula industrial señaló que la disposición gubernamental busca facilitar la movilidad urbana y adecuar las condiciones ante el inicio del evento deportivo en el país.

Por ello, instó a las empresas y asociaciones afiliadas a evaluar la adopción temporal de esquemas de labores vía remota en las actividades cuya naturaleza operativa lo permita.

No obstante, el organismo reconoció que existen sectores industriales que requieren la presencia física de su personal para garantizar la continuidad económica.

Entre estos rubros se encuentran las plantas de manufactura, procesos productivos continuos, logística, transporte, seguridad industrial y actividades esenciales para el funcionamiento de las cadenas de suministro.

Finalmente, la Concamin reiteró el compromiso de los sectores que mantendrán sus operaciones presenciales durante la jornada y manifestó la disposición de la industria mexicana para colaborar con las autoridades en la organización del acontecimiento.