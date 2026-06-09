CICEJ participará en Conferencia del Agua 2026 de la ONU

Guadalajara, Jal. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) fue acreditado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para participar en la Conferencia del Agua 2026, el principal foro mundial para discutir los desafíos relacionados con la gestión hídrica, que se celebrará en diciembre próximo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

La acreditación convierte al CICEJ en el único organismo de su tipo en obtener este reconocimiento para integrarse a las discusiones internacionales sobre el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, enfocado en garantizar el acceso al agua limpia y al saneamiento.

Para el CICEJ, la invitación representa el reconocimiento al trabajo técnico, académico y de vinculación que ha desarrollado durante los últimos años en materia de gestión del agua, educación ambiental y construcción de alianzas internacionales, comentó a El Economista su presidenta, Mirna Avilés Mis.

"Habitualmente, estas acreditaciones están dirigidas a gobiernos nacionales, a gobiernos multilaterales, instituciones académicas, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional y especialistas que pueden hacer una comprobación de los trabajos que han tenido un impacto no solamente en lo local sino a nivel global o a nivel regional", subrayó.

Soluciones para Jalisco

La participación del CICEJ es importante para Jalisco debido a que la entidad enfrenta problemas recurrentes tanto en el abastecimiento de agua durante la temporada de estiaje como en el manejo de escurrimientos e inundaciones durante las lluvias.

De acuerdo con Avilés Mis, el principal desafío no radica únicamente en la disponibilidad del recurso, sino en su gestión, por lo que el Colegio ha impulsado propuestas orientadas a construir una visión hídrica de largo plazo para el estado, incluyendo el aprovechamiento de fuentes alternativas de abastecimiento, el reciclaje de agua y la captación pluvial mediante infraestructura especializada.

"Lo que tenemos en general en el estado es una grave problemática de gestión del agua; es decir, estamos administrando mal el agua porque volumen hay y nos lo reflejan las lluvias; el tema es cómo estamos administrando esos volúmenes de agua. Otro tema importantísimo es que Jalisco tendría que replantear la política hídrica con una visión de largo plazo y por eso hemos venido trabajando en el modelo de gestión hídrica de Jalisco que se hizo aquí en el colegio", enfatizó la presidenta del CICEJ.

Añadió que la presencia del CICEJ en la Conferencia del Agua permitirá compartir las experiencias desarrolladas en Jalisco y, al mismo tiempo, conocer modelos exitosos implementados en otras regiones del mundo para enfrentar problemáticas similares.

Inversión y financiamiento

Además del intercambio técnico, la acreditación permitirá fortalecer relaciones con organismos internacionales y potenciales socios estratégicos para el desarrollo de proyectos hídricos.

Actualmente, el CICEJ mantiene vínculos de colaboración con instituciones de Países Bajos, China, Corea del Sur, Italia, Canadá y Suecia, pero a decir de su presidenta, esa red podría ampliarse durante la conferencia en Abu Dhabi.

Añadió que uno de los principales beneficios para Jalisco es la posibilidad de acercarse a esquemas de financiamiento internacional destinados a infraestructura hídrica. Organismos multilaterales como bancos de desarrollo y fondos especializados cuentan con recursos para proyectos que atiendan de manera integral los desafíos relacionados con el agua.

"Algo que a veces no volteamos a ver son todos estos financiamientos internacionales que se hacen a través de organismos como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, todas estas entidades que cuando hablamos de gestión hídrica, tienen fondos y fideicomisos especiales", puntualizó Mirna Avilés.