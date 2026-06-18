Mundial 2026: Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por su triunfo sobre Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana por su triunfo ante Corea del Sur, lo que convirtió al equipo mexicano en el primero en clasificar a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

A través de redes sociales, la mandataria expresó: "Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México".

Antes del partido, la presidenta animó a la Selección Mexicana con un ¡Vámos, México!, para luego celebrar el primer gol que metió el equipo de México.

México, uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA, se convirtió este jueves en el primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.