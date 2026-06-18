México vence 1-0 a Corea del Sur y es el primer clasificado a dieciseisavos del Mundial 2026

México, uno de los tres anfitriones, se convirtió este jueves en el primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026, al vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

Luis Romo, al minuto 50, hizo el gol para la victoria azteca al aprovechar un error del portero surcoreano, que desató la locura de la mayoría de los 45,522 espectadores que colmaron el estadio.

Con el triunfo, el Tri además se aseguró el liderato del Grupo A, tras el empate 1-1 más temprano entre Sudáfrica y República Checa.

Durante el partido, el local generó pocas oportunidades de gol. Una de ellas fue un cabezazo en el primer tiempo de Julián Quiñones, que fue atajado por el arquero surcoreano.

En el segundo tiempo, un tiro al arco del mexicano Obed Vargas fue también bloqueado por el guardameta asiático.

México culminó el encuentro sufriendo ante los embates de Corea del Sur, que buscaba desesperadamente el empate.

En el segundo tiempo, una atajada doble del portero mexicano, Raúl Rangel, permitió que el arco local se mantuviera en cero.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel - Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo - Erik Lira, Luis Romo (Obed Vargas, 71), Brian Gutiérrez (Orbelín Pineda, 71) - Roberto Alvarado (Israel Reyes, 80), Raúl Jiménez (Santiago Giménez, 80), Julián Quiñones (César Huerta, 84). DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Kim Seung-Gyu - Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom - Kim Moon-Hwan (Eom Ji-Sung, 71), Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho (Cho Gue-Sung, 77), Seol Young-Woo (Yang Hyun-Jun, 71) - Lee Kang-In, Lee Jae-Sung (Hwang Hee-Chan, 57) - Son Heung-Min (Oh Hyeon-Gyu, 57). DT Hong Myung-Bo.