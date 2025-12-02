Senado depura a 10 la lista de aspirantes a la Fiscalía General; Sheinbaum integrará una terna

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La selección, integrada por cinco mujeres y cinco hombres, será sometida al Pleno este martes para su aprobación por mayoría calificada.

La lista de seleccionados

Entre las aspirantes figura Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR. La lista la completan:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Alfredo Barrera Flores

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

El bloque de mujeres y hombres fue aprobado con los votos de Morena y sus aliados, mientras que legisladores de oposición rechazaron el listado al considerar que varios perfiles son cercanos al proyecto de la 4T.

Proceso legislativo: de la lista a la terna

Si el Pleno del Senado avala la lista, será enviada de inmediato a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá integrar una terna para regresar al Senado. Las tres personas seleccionadas comparecerán ante el Pleno de manera individual y, posteriormente, las y los senadores votarán mediante cédula. La persona que obtenga la mayoría de votos será designada fiscal general para un periodo de nueve años.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobará este mismo martes la lista de 10 candidatos a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que remitirá a la presidenta Claudia Sheinbaum para seleccionar la terna que devolverá a la Cámara Alta para designar a la o el nuevo fiscal.

En la referida lista, integrada por cinco mujeres y cinco hombres, fue confeccionada por la Junta de Coordinación Política (JCP), que preside Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), e integra junto con sus homólogos del PAN, PRI, PVEM, PT y MC, Ricardo Anaya Cortés, Manuel Añorve Baños, Manuel Velasco Coello, Alberto Anaya Gutiérrez y Clemente Castañeda Hoeflich, respectivamente, a partir de los 43 aspirantes que cumplieron los requisitos legales, destaca el nombre de Ernestina Godoy Ramos, fiscal interina y quien es mencionada como favorita para ocupar el cargo.

La aprobación de la lista requiere de mayoría calificada de votos, equivalente a dos tercios de los senadores presentes.

Se prevé que la titular del Ejecutivo Federal remitirá mañana mismo la terna para su votación inmediata, cuya aprobación requiere también mayoría calificada de votos; en caso contrario, se citará a sesión ordinaria del pleno camaral para el próximo jueves.

El proceso se activó tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo el pasado 27 de noviembre para ocupar una representación diplomática, aún no confirmada oficialmente. La salida del ahora exfiscal generó críticas de la oposición, que acusó presiones desde el Poder Ejecutivo.

Una vez recibida la terna del Ejecutivo, el Senado deberá convocar a votación. El nuevo titular de la Fiscalía General será electo con mayoría calificada y entrará en funciones inmediatamente después de su designación.