Morena solicitará la anulación de la elección de diputaciones en Coahuila; acusa compra de votos

Morena anunció el martes que pedirá anular las elecciones de diputados locales en Coahuila, donde fue derrotado por el opositor PRI, al alegar "irregularidades" en una quinta parte de las casillas de votación.

Se trata de los comicios legislativos del estado de Coahuila del pasado 7 de junio. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza con la agrupación local UDC, se impuso con 55% de los votos sobre el 26% que alcanzó Morena en coalición con el Partido del Trabajo.

Con esa votación, el PRI y UDC se perfilan como triunfadores en los 16 distritos electorales del estado y obtendrían igual número de asientos en el Congreso local de 25 escaños.

"Estamos pidiendo la anulación de la elección", dijo en rueda de prensa la presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

El PRI, que gobernó México como partido hegemónico durante más de 70 años del siglo pasado, mantiene en Coahuila uno de sus últimos bastiones históricos, donde ha mantenido el poder sin alternancia desde 1933.

La líder de Morena, el partido de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló que han detectado irregularidades en 962 centros de sufragio, equivalentes al 22.6% de la votación, por lo que solicitarán la nulidad en los 16 distritos electorales.

Montiel acusó que el PRI habría incurrido en delitos electorales como compra y coacción del voto, participación indebida de servidores públicos en la campaña, uso electoral de programas gubernamentales, violencia política de género y rebase de tope de gastos de campaña.