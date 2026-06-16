"Queremos mostrar la mentalidad del pueblo uzbeko": Fabio Cannavaro

El 17 de junio de 2026 marca un día especial para los más de 37 millones de habitantes de Uzbekistán, un país ubicado al poniente del continente asiático.

Ese día, Uzbekistán debutará en la Copa del Mundo de la FIFA. Lo hará contra Colombia en el estadio Ciudad de México, a más de 12,000 kilómetros de su territorio.

Si bien Uzbekistán cuenta con algunos jugadores insignia, como Abdukodir Khusanov (defensa del Manchester City) y el capitán Eldor Shomurodov (exdelantero de la Roma), su principal rostro en este Mundial es el director técnico: Fabio Cannavaro.

“El mejor logro para nosotros en este Mundial, claro está, sería mostrarle a la gente cuál es nuestra característica y filosofía”, declaró el italiano desde el estadio Ciudad de México en la previa del partido ante Colombia.

“Es verdad que estamos aquí por primera vez, pero claro que queremos mostrarle a la gente del mundo cómo es la mentalidad del pueblo uzbeko”.

Destacado currículum

Cannavaro fue campeón del mundo como jugador en 2006. Desarrolló su carrera en equipos de máxima exigencia como Inter de Milán, Juventus y Real Madrid, además de ser, hasta ahora, el único defensa en ganar un Balón de Oro.

En octubre de 2025 asumió la dirección técnica de la selección de Uzbekistán, que ya había asegurado su debut en Copas del Mundo tras aprobar las eliminatorias asiáticas.

Y en menos de un año, se muestra totalmente acoplado con el país al que representa: “Para nosotros es la primera vez en la Copa del Mundo. Estamos sumamente emocionados y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que todos los uzbekos alrededor del mundo estén orgullosos”.

Uzbekistán enfrentará a Colombia, Portugal y República Democrática del Congo, en ese orden, en el Grupo K del Mundial 2026.

La intención de Fabio Cannavaro es compartir su experiencia como futbolista en cuatro Copas del Mundo (1998, 2002, 2006 y 2010) a los debutantes uzbekos para que lleguen con la mayor tranquilidad posible a su juego inaugural.

“Trato de quitarles la presión, porque estamos en un grupo muy difícil y la fase de grupos como tal es muy complicada. Trato de explicarles que traten de disfrutar. Es nuestra primera vez, no tenemos nada que perder, pero eso no significa que no vamos a trabajar duro”.

Cannavaro se muestra tranquilo y sonriente en las horas previas a su debut como entrenador en una Copa del Mundo.

También se dice feliz de formar parte de este proyecto por la idea que le comentó la federación (UFA, por sus siglas en inglés) cuando lo contrató. El italiano está firmado por al menos dos años.

“Cuando decidí empezar a trabajar con la federación uzbeka, vi que estaban invirtiendo mucho dinero en las academias y en el futuro del futbol en el país, así que vamos a ver a más jugadores uzbekos en Europa”, señaló el seleccionador de 52 años.

“Tienen la mentalidad correcta y están pensando en desarrollar este deporte. Esta es la primera vez que la selección está en un Mundial, pero la federación quiere que eso continúe. Y yo estoy muy contento porque veo muchas cosas importantes para la selección”.

Emoción por México

Fabio Cannavaro no pudo ocultar la emoción de debutar en un Mundial como entrenador en el estadio Ciudad de México, que vio el encumbramiento de Pelé en 1970 y de Diego Armando Maradona en 1986.

“Como italiano aquí he visto momentos muy buenos, como la semifinal contra Alemania y también una final perdida (en 1970). Al tener la oportunidad de entrar a este estadio, la piel se pone de gallina”, mencionó el italiano, que hizo reconocimiento de cancha previo a la conferencia.

Uzbekistán se retrasó una hora para hablar con los medios en la previa del partido contra Colombia. Sin embargo, Cannavaro lució sereno e ilusionado por el partido en el llamado "Coloso de Santa Úrsula".

“Aquí Maradona hizo uno de los mejores goles en la historia del futbol, así que he disfrutado mucho todo esto. Desde pequeños, los italianos crecimos con estas ganas de jugar en este estadio. Seguro que está entre los tres estadios más icónicos del mundo”.

Por otra parte, el seleccionador de Uzbekistán descartó que la altura de la Ciudad de México afecte a sus jugadores.

“Hemos decidido venir aquí a última hora y jugar. Es un problema que creo que van a tener todos, no sólo Uzbekistán, sino todos los equipos que han jugado aquí en los últimos 50 años, así que eso no me preocupa”.

Cannavaro acumula ocho partidos dirigidos con la selección de Uzbekistán y su balance es de cinco triunfos, tres derrotas, 18 goles a favor y 14 en contra.