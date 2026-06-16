La Unión de Secretarios de Turismo de México se afilió a la ONU Turismo

La Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), presidida por Roberto Monroy, comienza a jugar en el ámbito internacional. Desde el pasado 11 de junio forma parte de los afiliados de ONU Turismo y está contemplado que en octubre tenga una de sus asambleas en España.

“El gran paso que estamos dando al afiliarnos, y que tendrá un impacto entre las 32 entidades de México porque nos permitirá estar cerca de los gigantes del turismo, es resultado del trabajo que iniciaron mis antecesores (los titulares de Quintana Roo y de Nayarit). Estamos haciendo un trabajo conjunto con el gobierno federal en beneficio de nuestro país”, comentó el también titular del sector en Michoacán.

La relevancia de la nueva relación con ONU Turismo, el organismo especializado de las Naciones Unidas dedicado a la promoción del turismo sostenible, tiene la convicción de que el sector privado es un asociado esencial para cumplir la misión, es que ahora las entidades tienen la posibilidad de acceder directamente a la información técnica que se genera, lo ayudará a tomar decisiones estratégicas.

El certificado que acredita el hecho fue entregado por la Secretaría General del organismo internacional, Shaikha Al Nuwais, durante la Asamblea General que se realizó en Toledo, España.

“En la reunión participaron 35 países, aunque existen más de 500 afiliados, entre ellos: tour operadores, aerolíneas y cadenas de hoteles. Formar parte ya del organismo nos permite estar en la mesa con representantes de Emiratos Árabes, Francia, Italia, España… los líderes del turismo mundial de los sectores público-privado y gobierno. Implica tener intercambio de experiencias y los beneficios serán evidentes”, agregó Roberto Monroy

En relación a la eventual presencia en España, explicó que este martes se reunió con el embajador de España en México, Juan Duarte, debido a que se trata de uno de los principales países emisores de turistas, lo que se facilita con la amplia conectividad aérea que existe entre las dos naciones

“Nos invitó, como ASETUR, a la Fiesta Nacional de España, que se realizará en octubre, y ahí estaremos presentes. Tendremos una de nuestras asambleas allá para que conozcamos más del turismo español directamente y posteriormente en cada entidad pueda hacer sus apuestas con mayor presión en ese mercado”, agregó el funcionario.