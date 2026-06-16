Mario Dávalos explora el agua como conflicto entre naturaleza y civilización

A través de pintura, fotografía y archivo, el artista dominicano Mario Dávalos explora el agua como símbolo de las tensiones entre naturaleza y civilización. Su obra reflexiona sobre el paisaje, la transformación y la relación contemporánea con el entorno, planteando el arte como un espacio para abrir conversaciones sobre crisis ecológicas, memoria y percepción.

El artista dominicano Mario Dávalos trabaja con la noción del agua como eje conceptual de su práctica, en la que cruza pintura, fotografía, escritura y exploración archivística para reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y el entorno natural.

En sus obras, Dávalos plasma el agua no como un elemento ilustrativo, sino como una estructura de pensamiento que organiza su producción visual y discursiva.

El artista explicó : “el agua ocupa un rol simbólico dentro de una preocupación más amplia: el conflicto entre civilización y naturaleza”, al referirse al punto de partida de una investigación que ha desarrollado durante más de dos décadas.

El creador considera que su trabajo no busca representar el agua de forma literal, sino abrir un campo de reflexión más amplio.

“No creo que el arte tenga el poder de resolver problemas, pero sí el poder de señalarlos y reencuadrarlos”, comentó, al explicar que su interés está en generar lecturas distintas sobre los procesos ecológicos y sociales que atraviesan el agua como recurso y como símbolo.

El artista dominicano Mario Dávalos explora el agua como símbolo de las tensiones entre naturaleza y civilización.

Desde esa perspectiva, Dávalos lo entiende como un elemento que articula tensiones entre control, flujo y transformación.

“La naturaleza se ha convertido en producto dentro del sistema económico”, dijo el artista, al referirse a cómo esa lógica ha modificado la relación contemporánea con el entorno y ha intensificado las desigualdades en el acceso a recursos como el agua.

En base a su obra, la exposición reúne distintos núcleos que abordan el agua como flujo, estancamiento, reflejo, origen y archivo vivo. En estos ejes, el artista trabaja la idea del paisaje como un proceso en constante cambio y no como una superficie fija de representación.

En el apartado dedicado al reflejo, Dávalos aborda la relación entre identidad y percepción a partir de superficies acuáticas y especulares.

“El agua no resiste: se adapta, fluye, cambia de estado”, afirmó, al explicar cómo la imagen del yo se fragmenta y se vuelve inestable dentro de sus composiciones.

En otros núcleos, el artista incorpora registros de expediciones a territorios como el Ártico y la Amazonía, donde ha desarrollado parte de su archivo visual. Sobre estas experiencias comentó:

“la relación de las personas con el mundo natural es de dependencia total, y hay algo muy hermoso en eso”, al referirse a la observación directa de ecosistemas extremos.

El creador considera que su trabajo no busca representar el agua de forma literal, sino abrir un campo de reflexión más amplio.

El artista sostiene que su práctica no se plantea desde el activismo directo, sino desde la construcción de pensamiento: “más que generar conciencia, hay que generar conversaciones y nuevos puntos de vista”, dijo, al subrayar que el arte puede abrir discusiones sobre el entorno sin asumir una función resolutiva.

Su visión estuvo plasmada en la muestra Todas las manifestaciones del agua, la cual se presentó en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, bajo la curaduría de Sara Hermann Morera, con diseño museográfico de Orlando Isaac y coordinación de Heliconia Projects.

El agua en el arte contemporáneo en América Latina ha sido abordada desde múltiples perspectivas, especialmente en contextos marcados por crisis hídricas, urbanización y cambio climático, donde artistas han utilizado este elemento como metáfora de territorio, memoria y conflicto ambiental, más allá de su dimensión natural.

Acerca de Mario

Mario Dávalos (Santo Domingo, República Dominicana) es artista, escritor y productor cultural. Formado en Altos de Chavón School of Design y Parsons School of Design (The New School, Nueva York), su trabajo se desarrolla entre la pintura, la fotografía, la escritura y la investigación archivística, con exposiciones en América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa.