Morena pide a UIF investigar elección coahuilense

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que su partido impugnará por la vía legal los resultados de la elección local en Coahuila al considerar que existió una operación sistemática de compra de votos por parte del PRI y su aliado Unidad Democrática de Coahuila (UDC), aunque sostuvo que, pese a esas presuntas irregularidades, Morena se consolidó como la segunda fuerza política en la entidad.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente morenista afirmó que el proceso electoral estuvo marcado por prácticas que calificó como “históricas” del priismo, entre ellas la compra masiva de sufragios mediante un esquema de códigos QR que, según denunció, permitía verificar el sentido del voto para posteriormente entregar pagos en efectivo o mediante transferencias electrónicas.

“La lucha nuestra por la democracia y porque las elecciones sean libres para el pueblo de México es una convicción permanente en Morena”, declaró Montiel al reiterar que el partido agotará todas las instancias legales, desde el Instituto Electoral de Coahuila hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La lideresa morenista informó que Morena presentó una denuncia central el día de la elección y que continuará aportando pruebas para robustecer el expediente. Además, solicitó que las autoridades electorales requieran la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para rastrear el origen de los recursos presuntamente utilizados en la operación de compra de votos.

Montiel señaló que el sufragio habría sido pagado en al menos 500 pesos por persona y sostuvo que el partido aún analiza bases de datos y evidencias para calcular el monto total de recursos movilizados durante la jornada electoral.

Reivindica crecimiento electoral

Pese a las denuncias de irregularidades, la dirigente defendió el desempeño electoral de su partido en Coahuila y rechazó que los resultados representen una derrota para Morena. “Crecimos en el número de votos y crecimos en el porcentaje de votos”, afirmó.

La dirigente nacional destacó que Morena mantendrá cinco diputaciones locales y seguirá siendo la segunda fuerza política en el estado, mientras que el PAN perdería el registro estatal al no alcanzar la votación mínima requerida.

Acusa intimidación

La dirigente también denunció presuntos actos de intimidación contra militantes y dirigentes morenistas durante y después de la jornada electoral.

Afirmó que en la denuncia presentada se señala al secretario de Seguridad Pública estatal como responsable de brindar protección a operadores involucrados en la supuesta compra de votos y acusó la participación de diversas corporaciones policiacas en acciones de hostigamiento.

Entre los hechos denunciados mencionó la vigilancia con personas armadas y drones en las inmediaciones de un centro de operaciones de Morena, así como la detención de actores vinculados al partido y presiones contra la diputada federal Cintia Cuevas Sánchez.