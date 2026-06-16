Ratifican demanda de juicio político contra gobernador de Coahuila

El diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, ratificó su demanda de juicio político interpuesta en la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y del fiscal general de dicha entidad, Federico Fernández Montañez, por la presunta compra masivas de votos durante las elecciones del pasado 7 de junio, en la que se renovó el congreso local.

De acuerdo con el legislador, durante dicha jornada electoral se estima la compra de 450,000 votos, de aproximadamente 600 pesos cada uno, lo que significa un gasto de alrededor de 270 millones de pesos, por lo que solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Necesario que la UIF investigue todos los circuitos financieros, porque presumimos lavado de dinero y también pedimos la intervención de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, porque todos estos recursos se deben de fiscalizar y contabilizar para efectos del tope de gasto de campaña, porque evidentemente esto rebasa con mucho los gastos de campaña y violar los topes, que también puede ser causa de nulidad de la elección”, dijo luego de ratificar su denuncia ante la dirección jurídica de San Lázaro.

Señalan represión

Incluso, Mejía Berdeja anunció que pedirán que ya se le dé trámite a la solicitud de juicio político del dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno. “No es tiempo de tibiezas con quien viola la ley, la Constitución, porque ellos se jactan de un gran triunfo, la verdad fue un robo descarado. No hubo elecciones en Coahuila, hubo un vil fraude electoral en contra de los coahuilenses”, expresó.

El su demanda de juicio político, el diputado del PT también señaló la supuesta instrucción del gobernador Manolo Jiménez para que la policía del estado “reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara” a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo, antes, durante y posteriormente a la jornada electoral de Coahuila.