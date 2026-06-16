Tasas operan mixtas en subasta de Banxico

La subasta semanal de valores gubernamentales mostró resultados mixtos esta semana, mientras los inversionistas digieren el inminente acuerdo de paz en Medio Oriente, que podría reducir las presiones inflacionarias para lo que resta del año.

El último reporte de inflación en México quedó por debajo de las expectativas y regresó a los precios al intervalo de la política monetaria del Banco de México, lo que da margen de maniobra al banco central antes de ajustar nuevamente el nivel de la tasa de referencia.

Analistas de bancos y casas de Bolsa en México esperan que la tasa objetivo permanezca en su nivel actual hasta el año próximo.

La tasa del Certificado de la Tesorería (Cete) a 28 días cortó una racha de cuatro semanas a la baja, aunque se mantuvo cerca de niveles que no tenía desde la primera mitad de 2022.

El gobierno colocó 5,000 millones de pesos en Cetes a 28 días a una tasa de 6.28%, con un incremento de tres puntos base frente a la emisión previa. La demanda fue de 2.36 veces el monto colocado, mayor a la previa de 2.94 veces.

El gobierno subastó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días a una tasa de 6.56%, con un incremento de ocho puntos base. La demanda fue de 2.85 veces el monto emitido, por arriba de la previa de 3.76 veces.

El Instituto Central colocó 7,000 millones de pesos en Cetes a 175 días a una tasa de 6.63%, con un descenso de siete puntos base frente a la emisión previa. La demanda fue de 3.85 veces el monto colocado, menor a la previa de 4.24 veces.

Banco de México recabó 13,000 millones de pesos con el MBono a cinco años, con vencimiento en abril de 2032, a una tasa de 8.49% y con un descenso de 37 puntos base frente a la emisión previa. La demanda de este instrumento fue de 2.84 veces el monto colocado.

El gobierno colocó udibonos a 30 años, o con vencimiento en octubre de 2057, a una tasa de 4.29%, con una caída de seis puntos base y una demanda de 1.92 veces.

Finalmente, el gobierno emitió 7,000 millones de pesos en Bondes F a 357 días con una sobretasa de 0.07%, sin cambios. La demanda por este instrumento fue de 5.14 veces el monto colocado.