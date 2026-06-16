Nasdaq y S&P 500 cayeron; Dow Jones cerró en máximo histórico

Los índices de Wall Street cerraron el martes con un desempeño dispar, con los inversionistas rotando portafolios ante las últimas novedades corporativas, económicas y geopolíticas.

El índice industrial Dow Jones ganó 0.64% a 52,002.94 unidades, el S&P 500 bajó 0.57% a 7,511.56 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 1.15% a 26,376.34 enteros.

El Nasdaq y el S&P 500 cerraron a la baja por la presión de una caída de los valores tecnológicos, mientras que el Dow anotó su segundo cierre récord consecutivo.

Tras el fuerte repunte del lunes, impulsado por el optimismo sobre un acuerdo de paz en Medio Oriente, los inversionistas se tomaron un respiro, pese a que los precios del petróleo cayeron a mínimos desde marzo.

Si bien la caída de los precios del petróleo supuso un cierto apoyo para la Bolsa, Mark Luschini, estratega jefe de Inversiones de Janney Montgomery Scott, señaló que resultaba demasiado difícil aprovechar las recientes y pronunciadas subidas del sector tecnológico de gran peso sin un respiro.

Luschini destacó cierta cautela entre los inversionistas antes de la actualización de la política monetaria de la Fed.

Los inversionistas se decantaron por sectores sensibles al ciclo económico y vendieron acciones tecnológicas con altas valoraciones durante la sesión, lo que provocó una fuerte caída de los valores de semiconductores. Entre los 11 principales sectores del S&P 500, subieron el financiero y el industrial.

Acumulan cuatro alzas

Las bolsas de valores de México concluyeron con subidas, conservando el sentimiento generado por el progreso en Medio Oriente e incorporando algunos datos. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 0.4% a 68,482.94 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, subió 0.35% a 1,375.46 enteros.

Los indicadores presentaron su cuarta alza consecutiva, algo que no hacían juntos desde finales de febrero. El mercado tomó en cuenta que el consumo privado en México presentó un desempeño plano durante mayo, de acuerdo con el Inegi.

También se dio a conocer que las afores crecieron sus recursos en mayo por doceava vez en los últimos 13 meses.