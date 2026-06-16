SpaceX superó a Microsoft y Amazon por unos momentos

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, subían más de 14% el martes, elevando su valoración por encima de la de Amazon.com y, brevemente, por encima de la de Microsoft, situándola entre las cuatro empresas más valiosas a los pocos días de su espectacular salida a Bolsa.

Las acciones de la empresa, dedicada desde los cohetes hasta la inteligencia artificial, avanzaban 14.3%, a 220 dólares, lo que supone un repunte de más del 62% respecto al precio de salida a Bolsa de 135 dólares y otorgaba a la empresa una capitalización bursátil de alrededor de 2.85 billones de dólares hasta esos momentos.

Sin embargo, al cierre de las cotizaciones en el Nasdaq, SpaceX moderó sus ganancias a 4.83%, en 201 dólares, lo que la regresó al sexto lugar en valor de capitalización con 2.641 billones de dólares, pero ya muy cerca del gigante de comercio electrónico, Amazon, cuyo valor es de 2.646 billones de dólares, según el portal Companiesmarketcap.com.

Las opciones sobre SpaceX también comenzaron a cotizar, lo que ofrece a los inversionistas otra vía para apostar por el futuro de las acciones recién cotizadas. “Este martes se lanzaron las opciones sobre SpaceX que ofrecen vencimientos mensuales estándar y precios de ejercicio que oscilan entre los 25 y los 380 dólares. Si la demanda de opciones de compra es elevada, los operadores podrían verse obligados a comprar SpaceX en esta situación de baja liquidez”, afirmó Brent Kochuba, de SpotGamma.

“A partir de la próxima semana podríamos ver un aumento de la demanda de índices, ya que no está previsto que se pongan a disposición más acciones hasta dentro de uno o dos meses”.

Analistas y gestores de carteras señalaron que los inversionistas deberían prepararse para la volatilidad, especialmente en los primeros pasos de SpaceX como empresa cotizada, debido a su flotante relativamente reducido y a su elevada valoración.

“Podemos afirmar con certeza que esta valoración no tiene ningún sentido en la actualidad. La gente está comprando acciones de SpaceX con la expectativa de que otros también lo hagan y empujen el precio al alza; eso es especulación”, señaló Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

La empresa registró unas ventas de 18,670 millones de dólares el año pasado y unas pérdidas netas de 4,940 millones de dólares tras fusionarse con xAI, una empresa deficitaria.

Adquiere startup

SpaceX acordó la adquisición de la startup de software Anysphere, Cursor AI, en una operación de 60,000 millones de dólares. El pago se realizará mediante acciones, de acuerdo con un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). La fusión está prevista para cerrarse en el tercer trimestre del año. La relación de canje se determinará con base en el valor implícito de la empresa y el cierre promedio ponderado por volumen de las acciones Clase A de SpaceX. (Con información de agencias)