Un muerto y dos supervivientes en nuevo ataque de EU contra una supuesta narcolancha

Un hombre murió el martes en el océano Pacífico oriental en un ataque del Ejército de Estados Unidos al que sobrevivieron dos personas, mientras Washington continúa su campaña contra supuestos narcotraficantes en América Latina que ha dejado más de 200 muertos.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), responsable de los operativos militares del país en la región, dijo en una publicación en X que la embarcación atacada "estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".

Dos personas sobrevivieron, señaló el Ejército, y agregó que había informado a la Guardia Costera estadounidense para que sean auxiliados.

De acuerdo con un recuento de la AFP, más de 200 personas han muerto desde el comienzo de la campaña "Lanza del Sur" (Southern Spear) en septiembre de 2025 en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

La administración de Donald Trump nunca ha entregado evidencia que pruebe que las embarcaciones estaban relacionadas con el narco. La Casa Blanca ha insistido en que en la práctica está en guerra con los cárteles de la droga en América Latina.

Expertos y grupos de derechos humanos han advertido que los ataques podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales al atacar a civiles que no representaban una amenaza para Estados Unidos.