Oro subió; acuerdo EU-Irán redujo apuestas al alza de tasas

Los precios del oro subieron casi 1% el martes, al disiparse las expectativas de un alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos este año, tras un acuerdo provisional entre Washington y Teherán que provocó una caída de los precios del petróleo y redujo los temores inflacionarios.

El oro al contado subió 0.9%, a 4,346.09 dólares por onza. Los precios alcanzaron su nivel más alto desde el 5 de junio el lunes. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaron 0.4%, a 4,366.50 dólares.

El acuerdo provisional anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogaría otros 60 días el frágil alto al fuego acordado en abril y reabriría el Estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero.

“Lo que ha respaldado al mercado durante las dos últimas sesiones han sido las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra”, dijo David Meger, director de Operaciones con Metales de High Ridge Futures. “Como consecuencia, hemos asistido a una caída de las tasas de interés a corto plazo, a un descenso de los precios de la energía y a una menor probabilidad de que la Fed tenga que subir las tasas de interés a finales de este año”.

Los mercados han rebajado las expectativas de una subida de tasas por parte de la Fed en diciembre al 59%, desde alrededor del 70% de la semana pasada, según la herramienta CME FedWatch.

El oro ha estado bajo presión debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya que el aumento de los precios del petróleo alimenta las expectativas de que las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo. A pesar de ser una cobertura contra la inflación, el oro, que no rinde intereses, se ve perjudicado en un entorno de tipos de interés elevados.

Los participantes en el mercado esperan una serie de reuniones de los bancos centrales esta semana, incluida la decisión sobre las tasas de interés de la Fed del miércoles, la primera bajo el mandato del nuevo presidente, Kevin Warsh.

La plata al contado subió 0.4%, a 70.29 dólares por onza y el platino ganó 2.5%, a 1,811.15 dólares.

Aluminio en mínimos

El aluminio cayó el martes a su nivel más bajo en dos meses y medio, ya que el alivio de las preocupaciones sobre el suministro en Medio Oriente llevó a los operadores y a los fondos a dar marcha atrás en sus apuestas alcistas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que se había firmado un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra con Irán, aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles; sin embargo, la depreciación del dólar estadounidense, que abarata los metales industriales cotizados en esta moneda para los tenedores de otras divisas, contribuyó a sostener los precios durante la sesión de la tarde.

El aluminio en la Bolsa de Metales de Londres subió 0.4% a 3,391.50 dólares por tonelada, tras haber tocado los 3,334 dólares anteriormente, su nivel más bajo desde el 27 de marzo.