Perfiles de PVEM y PT irán en encuestas a gobernador

Con encuestas finales de hasta seis perfiles —incluyendo propuestas de Morena, PT y PVEM— y con la definición de la alianza en San Luis Potosí aún pendiente, la coalición oficialista arrancó este miércoles el proceso para seleccionar a quienes encabezarán las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, explicó que la metodología contempla una encuesta final con un número reducido de participantes para evitar sesgos y facilitar el levantamiento demoscópico.

“Metodológicamente se recomienda que sean seis personas”, señaló. La morenista detalló que, como ha ocurrido en procesos anteriores, Morena definirá parte de los perfiles que llegarán a la medición final, mientras que el PT y el PVEM propondrán aspirantes surgidos de sus respectivos procesos internos para integrarlos a la encuesta definitiva.

Hernández Mora explicó que el registro de aspirantes se llevará a cabo del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Además, hizo un llamado a quienes busquen participar a asumir tareas de organización territorial, difusión de los logros del movimiento y combate a la desinformación.

“Un poco con el referente de cuando se eligió a los candidatos presidenciales, donde el PT propuso uno y el Verde también uno, la idea es que podamos inscribir, en el caso del Verde, en la mayoría de las 17 entidades federativas, un perfil de mujer u hombre que puedan participar”, indicó el coordinador político del Partido Verde, Arturo Escobar.

San Luis en espera

Respecto a la posibilidad de que la coalición postule candidatura común en San Luis Potosí, donde el tema del nepotismo ha generado controversia por la eventual participación de familiares de gobernantes en funciones, los dirigentes evitaron adelantar definiciones.

Citlalli Hernández sostuvo que el proceso anunciado corresponde únicamente a una etapa interna de organización política y que las decisiones sobre candidaturas y convenios de coalición se tomarán posteriormente, una vez que inicien formalmente los tiempos electorales.

“Vamos a iniciar un proceso en todos los estados. Ese es un proceso interno. El tema de San Luis respecto a la coalición será en otro momento”, afirmó.

La dirigente recordó que la prohibición del nepotismo forma parte de las reglas internas de Morena, pero reconoció que no del PT y del PVEM.

Alianza

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, insistió en que, pese a las diferencias normativas entre los partidos, existe el compromiso de mantener la alianza rumbo a 2027.

Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM, destacó que su partido comparte la visión política de Morena y refrendó el compromiso de mantener la alianza rumbo.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, señaló que la coalición buscará postular a los mejores perfiles y reiteró su respaldo a la Cuarta Transformación.