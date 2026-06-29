Buscan en Morena 277 una candidatura para gobernador

Morena concluyó el proceso de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional con un total de 277 personas inscritas en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que de los 277 registros, 123 se realizaron de manera presencial y 154 a través de la plataforma digital, incluyendo aspirantes de Morena del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México.

La dirigencia nacional calificó la etapa como un ejercicio "exitoso, democrático y en unidad", al tiempo que anunció que en las próximas semanas comenzará la revisión de expedientes y posteriormente se emitirán las convocatorias para las coordinaciones distritales.

Durante los cinco días de registro, el partido recibió aspirantes de las 17 entidades convocadas. En la primera jornada, correspondiente a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, acudieron 20 aspirantes de manera presencial, entre ellos Nora Ruvalcaba, Salma Luévano, Armando Ayala, Milena Quiroga y Christian Agúndez.

En la segunda jornada, dedicada a Chihuahua, Colima y Guerrero, se registraron 22 aspirantes, destacando Andrea Chávez, Cruz Pérez Cuéllar, Abelina López Rodríguez, Beatriz Mojica, Pablo Amílcar Sandoval y Karen Castrejón.

Para el tercer día correspondió a Michoacán, Nayarit y Nuevo León, con 23 registros presenciales, además de otros en línea, entre ellos el de Tatiana Clouthier. Algunos de los registrados fueron Raúl Morón, Carlos Torres Piña, Geraldine Ponce, Waldo Fernández y Clara Luz Flores.

La cuarta jornada reunió 24 registros presenciales, además del registros digitales como el de Santiago Nieto. En esa etapa participaron aspirantes de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, entre ellos Gilberto Herrera, José María Tapia, Ana Patricia Peralta, Rafael Marín Mollinedo, Célida López, Javier Lamarque y Lorenia Valles.

El sábado 27 de junio se llevó a cabo la quinta y última jornada, en la que 29 aspirantes acudieron presencialmente para representar a Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Entre los nombres más relevantes fueron Imelda Castro, María Teresa Guerra, Estrella Palacios, Ana Lilia Rivera, Geovanna Bañuelos, José Narro Céspedes, Ulises Mejía Haro y Carlos Puente Salas.

Candados

Especialistas coincidieron en que el proceso de Morena podría traer diferencias entre la dirigencia nacional y las estatales.

Enrique Gutiérrez, académico de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que uno de los principales desafíos del proceso será la convivencia entre las decisiones que pretenda impulsar la dirigencia nacional de Morena y las dinámicas políticas propias de cada entidad federativa.

"A veces creemos que la lógica nacional domina automáticamente a las entidades federativas y eso no necesariamente ocurre. En los estados pesan las dirigencias locales, los grupos de poder y los liderazgos regionales”, explicó.

Para Gutiérrez, la fortaleza territorial será un elemento decisivo durante el proceso interno.

“Las elecciones cada vez más en México se ganan en territorio. Por eso el peso de los liderazgos locales será distinto en cada una de las 17 elecciones que se celebrarán”, afirmó.

Sobre el balance que Morena deberá hacer una vez concluido el proceso, el académico señaló que la elección de 2027 marcará una nueva etapa para el partido, ya que ahora competirá desde el gobierno y no como fuerza opositora.

Fernando Dworak, analista político, señaló que la amplia participación observada durante el registro responde a una dinámica común en la política, donde diversos actores buscan posicionarse para obtener algún cargo de elección o una negociación favorable dentro de sus partidos.

Sobre los mecanismos anunciados por Morena para revisar los antecedentes de los aspirantes, entre ellos la posibilidad de solicitar información a la Fiscalía General de la República, Dworak consideró que el partido deberá demostrar en los hechos que cuenta con filtros efectivos para evitar perfiles cuestionados.

“Ciertamente Morena va a tener una serie de controles internos para seleccionar. Ellos mismos dijeron que para las encuestas solamente va a haber seis perfiles por cada puesto”, recordó.

Dirigentes del PAZ niegan papel como partido satélite del guinda

Dirigentes de Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) defendieron la creación de este nuevo partido al asegurar que no serán una agrupación “satélite” para Morena, al sostener que ellos tienen proyectos e ideológicos diferentes y tienen historia propia.

En conferencia de prensa tras obtener su registro como nuevo partido político nacional, dirigentes de la organización sostuvieron que "nuestras alianzas han sido siempre con la sociedad, no con los partidos políticos".

Incluso, la vocera Alejandrina Moreno, argumentó que “la etiqueta que teníamos de partido satélite, pues creo que eso puede quedar totalmente descartado. Nosotros, como lo hemos dicho, tenemos una larga historia, una historia que se remonta antes de Morena, si circunstancialmente o bajo un compromiso de cambiar régimen político que hemos contribuido a eso y eso representó nuestra alianza del 2018, ahora nos vinculan de manera tan directa con Morena, pues ustedes ya verán en el territorio, en la campaña, en el gobierno, en los espacios que vayamos adquiriendo, que somos una fuerza que tiene un proyecto particular”. (Maritza Pérez)