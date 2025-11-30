Marinos abaten a “El Pichón”, presunto operador ligado a narcoterrorismo y buscado por Estados Unidos

Un hombre acusado de tráfico de fentanilo y cocaína por Estados Unidos fue abatido por militares mexicanos en un operativo antidrogas en el noroeste del país, informó el gobierno este domingo.

Pedro Inzunza Coronel murió durante un operativo antidrogas realizado por militares en el estado de Sinaloa, informó en la red social X el secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch.

Sobre este individuo, apodado "Pichón", pesaba una orden de extradición por una corte de California, añadió el funcionario.

Según un informe de mayo pasado, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Inzunza Coronel y a su padre, Pedro Inzunza Noriega, de narcoterrorismo.

El embajador estadounidense en la capital mexicana, Ronald Jonhson, señaló a Inzunza Coronel como responsable de "homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico" en México.

"También era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes", añadió al resaltar el éxito de la lucha antidrogas cuando hay cooperación entre las naciones.

Según la prensa mexicana, los Inzuza son parte de una facción surgida del desaparecido cartel de los hermanos Beltrán Leyva que actúa principalmente en Sinaloa.

El presidente estadounidense Donald Trump ha exigido a México que redoble esfuerzos en el combate contra el narcotráfico o de lo contrario aplicará aranceles a las exportaciones mexicanas.