OPEP+ mantiene estable su cuota de producción de petróleo

La OPEP+ acordó dejar sin cambios los niveles de producción de petróleo para el primer trimestre de 2026 en su reunión del domingo, mientras el grupo desacelera sus esfuerzos por recuperar participación de mercado en medio de temores de un exceso de oferta inminente

La reunión de la OPEP+, que bombea la mitad del petróleo del mundo, se produce durante un nuevo esfuerzo de Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que podría aumentar el suministro de petróleo si se alivian las sanciones a Rusia.

Si el acuerdo de paz fracasa, Rusia podría ver su suministro reducido aún más por las sanciones.

“El mensaje del grupo fue claro, la estabilidad supera a la ambición en un momento en que las perspectivas del mercado se están deteriorando rápidamente”, dijo Jorge León, ex funcionario de la OPEP que ahora trabaja como jefe de Análisis Geopolítico en Rystad Energy.

Ocho miembros de la OPEP+ pausaron los aumentos de producción para el primer trimestre de 2026 después de liberar 2.9 millones de barriles por día al mercado desde abril de 2025, y la reunión del domingo reafirmó esa decisión, dijo la OPEP en un comunicado.

La OPEP+ aún mantiene vigentes 3.24 millones de bpd de recortes de producción, lo que representa alrededor del 3% de la demanda mundial. Estos incluyen un recorte de producción de petróleo de 2 millones de bpd por parte de la mayoría de los miembros que estará vigente hasta fines de 2026, y los 1.24 millones de bpd restantes de una reducción de 1.65 millones de bpd que los ocho miembros comenzaron a devolver al mercado en octubre.

Evaluación de Capacidad

La OPEP dijo que el grupo OPEP+ había aprobado un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los miembros, que se utilizará para establecer líneas de base de producción a partir de 2027, contra las cuales se fijan los objetivos de producción de los miembros.

La evaluación se realizará entre enero y septiembre de 2026, dijeron fuentes después de las reuniones, a tiempo para que se decidan las cuotas de producción de 2027.