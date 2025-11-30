Intel sube 10% tras informe sobre posible asociación con Apple

Las acciones de Intel subieron poco más de 10% el viernes tras un informe que indica que el fabricante de chips podría comenzar a producir los procesadores M de gama baja de Apple tan pronto como 2027, un paso significativo para el negocio de fundición mientras intenta recuperar clientes.

Según el analista de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, la visibilidad de que Intel se convierta en un proveedor de nodos avanzados para Apple “ha mejorado significativamente en los últimos tiempos”.

Las acciones de Intel ganaron el viernes 10.19% a 40.56 dólares cada una en el Nasdaq, lo que representó un incremento en valor de mercado de 17,887 millones de dólares para un total de 193,471 millones de dólares.

Ming-Chi Kuo señaló que Apple ha firmado un acuerdo de confidencialidad con Intel y ha obtenido el PDK 0.9.1GA de nodo avanzado 18AP, con proyectos clave de simulación e investigación que avanzan según las expectativas.

Según publicó Investing el viernes, la posible asociación implicaría que Intel fabrique el procesador M de gama más baja de Apple, utilizado principalmente en dispositivos MacBook Air y iPad Pro. Estos productos actualmente tienen envíos anuales combinados de aproximadamente 20 millones de unidades para 2025, aunque Kuo espera que disminuyan a 15-20 millones de unidades tanto en 2026 como en 2027.

Si bien los volúmenes de pedidos tendrían “prácticamente ningún impacto material” en los fundamentos o liderazgo tecnológico de TSMC a corto plazo, la asociación representaría una victoria significativa para el negocio de fundición de Intel.

Analistas de Investing escribieron que para Apple, este movimiento demostraría apoyo a la política “Hecho en Estados Unidos” de la administración Trump, al tiempo que aseguraría una segunda fuente para la fabricación de chips más allá de TSMC.

Para Intel, por su parte, ganar los pedidos de nodos avanzados de Apple representaría un posible punto de inflexión para su negocio Intel Foundry Services (IFS), a pesar de seguir por detrás de las capacidades de TSMC.

El cronograma para esta asociación sigue dependiendo del progreso del desarrollo, con Apple actualmente esperando que Intel lance el PDK 1.0/1.1, programado para el primer trimestre de 2026, dijo Kuo.

Sus acciones se disparan

Según Investopedia, las acciones de Intel prácticamente han duplicado su valor este año tras una serie de acuerdos recientes, incluyendo una alianza con NVIDIA, líder en chips de IA.

Aun así, se mantienen muy lejos de sus máximos históricos, ya que la compañía sigue trabajando para convencer a los inversionistas de una recuperación sostenible de su negocio.

Uno de esos desafíos sigue siendo conseguir nuevos clientes para su planta de fabricación. El acuerdo con NVIDIA no incluía compromisos con la fundición de Intel, lo que generó especulaciones sobre si la relación podría ampliarse más adelante o si la falta de compromisos con la fundición podría indicar dificultades para convencer a los clientes.

