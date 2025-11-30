Trump dice que averiguará sobre supuesto doble ataque mortal en el Caribe

El presidente Donald Trump dijo el domingo que va a averiguar informaciones de prensa sobre un doble ataque mortal de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe, aunque mantuvo su confianza en la versión del jefe del Pentágono.

The Washington Post y CNN revelaron el viernes que las fuerzas militares estadounidenses, tras un primer ataque el 2 de septiembre contra un barco que supuestamente transportaba narcóticos, llevaron a cabo un segundo ataque para eliminar a dos supervivientes que se aferraban a la embarcación en llamas.

"Voy a averiguar sobre eso", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

"No sé nada al respecto. Él (el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ndlr) dice que no dijo eso, y yo le creo", añadió el presidente, basándose en las negaciones del jefe del Pentágono.

Una de las fuentes del Washington Post aseguró que "la orden era matar a todos".

Hegseth denunció los informes como "noticias falsas".

"No, no lo hubiera deseado", reiteró Trump el domingo, cuando le preguntaron si hubiera querido un supuesto segundo ataque. "Pete dice que no ocurrió", insistió.

Desde septiembre, las fuerzas militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico han realizado una serie de ataques contra embarcaciones con el argumento de combatir el narcotráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que estas operaciones son legales.

Pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado a Washington a investigar la legalidad de los ataques, tras afirmar que existen "pruebas contundentes" de que constituyen ejecuciones "extrajudiciales".