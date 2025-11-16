Marcha de la Generación Z, reapertura del Metro y elecciones en Chile: lo que te perdiste el finde

El tercer fin de semana de noviembre estuvo cruzado por hechos que movieron la agenda nacional e internacional: en la Ciudad de México, una marcha encabezada por jóvenes (Marcha de la Generación Z) derivó en enfrentamientos y dejó un centenar de policías lesionados; desde el sur del país, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener la protesta pacífica y defendió la unión entre gobierno y ciudadanía.

Al mismo tiempo, el Buen Fin dejó cifras positivas para el comercio formal, la Línea 1 del Metro reabrió completamente tras su renovación mayor, Chile votó en unas elecciones dominadas por el miedo al crimen y el Corona Capital reunió a miles de asistentes en una edición vibrante. Esto fue lo más relevante del fin de semana.

Marcha de la generación Z

La tarde del sábado, una marcha convocada por jóvenes de la denominada Generación Z derivó en enfrentamientos con cuerpos de seguridad en el Zócalo capitalino.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al menos 100 policías resultaron heridos, 40 de ellos trasladados a hospitales, y 20 personas fueron detenidas.

Manifestantes retiraron vallas y rompieron vidrios en calles del Centro Histórico, mientras que usuarios en redes denunciaron agresiones por parte de elementos de seguridad.

El Gobierno de la Ciudad de México condenó los hechos. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital “garantiza la libre expresión”, pero rechazó la violencia como vía de protesta. La Presidenta sostuvo que la movilización fue protagonizada por “muy pocos jóvenes”.

Sheinbaum: “Pueblo y gobierno somos invencibles”

Durante una gira en estados del sur, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país “es invencible” cuando pueblo y gobierno actúan unidos, al tiempo que descalificó los actos de violencia registrados en la marcha en la CDMX.

Buen Fin 2025

La Concanaco reportó que los comercios formalizados registraron incrementos de hasta 30% en ventas durante los primeros tres días del Buen Fin, impulsados por descuentos de hasta 60% y meses sin intereses.

Por su parte, la Profeco informó que logró recuperar más de un millón de pesos a favor de consumidores tras recibir y conciliar inconformidades durante el fin de semana largo, principalmente en compras de pantallas, línea blanca y electrodomésticos.

Reabre toda la Línea 1 del Metro

Este domingo se reabrió por completo la Línea 1 del Metro, en el tramo Observatorio–Pantitlán, tras la renovación total de túneles, vías, sistema de control y trenes.

El Gobierno capitalino destacó que se trata de la obra metropolitana más importantes del país y reiteró que la línea fue “renovada hasta el último tornillo”.

Elecciones en Chile

Chile acudió a las urnas este domingo para elegir presidente en un escenario marcado por el temor a la delincuencia y el aumento del crimen organizado.

Con el 53% del conteo oficial, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast lideran la elección y se encaminan a un balotaje el próximo 14 de diciembre.

La campaña estuvo dominada por propuestas de seguridad, deportaciones y control migratorio, reflejo de un país que, pese a ser de los más seguros de la región, ha enfrentado un incremento de homicidios, secuestros y casos ligados al crimen transnacional.

Corona Capital 2025

El Corona Capital vivió un fin de semana intenso con presentaciones de Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Garbage, Vampire Weekend, Mogwai, OMD, Alabama Shakes y Chappell Roan, entre otros.

Además, el festival reforzó su perfil sustentable con áreas de compostaje, espacios de bienestar emocional como Oasis by Mindsurf y zonas inclusivas para personas con discapacidad.

Alabama Shakes ofreció una emotiva reunión durante el segundo día del festival Corona Capital.

De nuestra agenda: violencia y salud

Durante el fin de semana también destacaron dos temas clave:

250,000 menores están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado

Un informe señala que un cuarto de millón de niñas, niños y adolescentes mexicanos enfrenta condiciones que los hacen vulnerables al reclutamiento forzado, especialmente en regiones afectadas por la pobreza y la presencia de grupos criminales.

Relación diabetes- insomnio y como afecta a adultos mayores

Un análisis de especialistas de la UNAM advierte que los picos de glucosa nocturnos están relacionados con insomnio y riesgo de diabetes en personas de la tercera edad, especialmente cuando se combinan con cenas tardías e inactividad física.

Para arrancar la semana: lo que debes saber

Transportes

El lunes 17 de noviembre, por ser día festivo, Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte operarán con horario de día feriado, iniciando servicio a las 7:00 horas. Ese día se permitirá el acceso con bicicletas en todas las líneas del Metro.

Desfile del 20 de noviembre: horarios y ruta

El tradicional desfile militar por el 114 aniversario de la Revolución Mexicana se realizará el jueves 20 por la mañana, con salida desde el Zócalo y recorrido hacia Campo Marte.

Desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana por el 114 aniversario, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Trabajo

Si te toca laborar este lunes, la Ley Federal del Trabajo establece pago doble adicional al salario del día.

Además, el Gobierno Federal presentará el 20 de noviembre la propuesta de reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

Servicios bancarios

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas el lunes por el megapuente, aunque continuarán operando cajeros automáticos y servicios digitales.