Chappell Roan, Alabama Shakes, OMD, Mogwai y Vampire Weekend conquistan el Corona Capital 2025

El segundo día del festival Corona Capital ofreció una selección musical para todos los gustos. El sábado cambió las guitarras del alternativo por el pop de Chappell Roan y cuyo Pink Pony Club conquistó el escenario principal del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El segundo día también vio el regreso de dos bandas favoritas del festival: Alabama Shakes, Vampire Weekend y OMD.

Trece años después de su show en el Corona Capital del 2012, los Alabama Shakes regresaron a este festival como parte de su emotiva reunión, y que sin duda alguna fue uno de los momentos más emotivos del día. La banda comandada por Brittany Howard dio una presentación llena de soul y blues que llenan el alma y con lo que se convirtió en uno de los platos más fuertes de esta edición.

Brittany Howard, visiblemente conmovida por la recepción de un caluroso público mexicano, canaliza los espíritus musicales de Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton con un toque de gospel con el poder de levantar al público en un ritual espiritual. Uno de los peores conflictos del festival fue el empalme con Vampire Weekend que imposibilitaba disfrutar ambos shows en su totalidad.

La cancelación del cantante de country rock JellyRoll jugó a favor de Mogwai, quienes ocuparon su lugar en el escenario Corona. Por su parte, el vocalista italiano y miembro de la banda Måneskin, Damiano David, también canceló por cuestiones de salud, lo que movió a la cantante Jehnny Beth a su sitio. Otra de las ausencias importantes del día, y cuya presentación era de las más anticipadas, fue la cantante británica Lola Young quien canceló su gira del 2025 por un tema de salud mental.

El atardecer cayó acompañado de las hipnóticas atmósferas de Mogwai. La veterana banda de post-rock escocesa integrada por Stuart Braithwaite, Dominic Aitchison, Martin Bulloch y Barry Burns nos sumergió entre capas de distorsión y texturas de shoegaze. Mogwai ha sido una de las bandas que en cada una de sus presentaciones ha convocado a un público cada vez más grande y continúan siendo una de las mejores ofertas que este festival nos ha dado.

Grizzly Bear fue una de las cartas abridoras de la tarde con su indie rock contemplativo que siempre ha sido un elemento muy característico de la esencia musical del Corona Capital.

El proyecto liderado por Ed Droste recuerda a momentos a Jeff Buckley, Radiohead y fue una perfecta selección para abrir la tarde. Su cierre con su éxito “Two Weeks” fue una de las postales musicales del festival que se quedan guardadas de la tarde del sábado.

La noche cerró con dos puntos musicales opuestos. Por un lado Chappell Roan cerró el escenario principal para quienes el sonido más pop del momento. Un previo para este momento fue la presentación de Marina Diamandis con su propuesta de electropop y dance con mucho glitter.

En el otro extremo OMD hizo un recorrido por más de cuatro décadas de carrera musical de una de las bandas pioneras del synthpop. La banda fundada por Andy McCluskey y Paul Humphries fue uno de los actos que conformaron la segunda edición del Corona Capital en 2011.

Bajo los acordes de “If you leave”, 14 años después OMD volvió a transformar el Autódromo Hermanos Rodríguez por un momento en una fiesta de graduación dirigida por John Hughes.

El domingo 16 de noviembre la edición 2025 del Corona Capital cerrará con las esperadas presentaciones de James, Deftones, Weezer, Of Monsters And Men y Linkin Park. Además de las presentaciones de AFI, Alexandra Savior, Chanel Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell (de Alice in Chains), Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, Pink Pantheress, Rosie Gray, SYML, TR/ST y TV on the Radio.

