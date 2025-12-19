¿Cómo estará el clima en México este fin de semana? Entre heladas, lluvias y frente frío 22

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte sobre un fin de semana con condiciones meteorológicas muy variadas en todo el territorio mexicano. Mientras el frente frío número 22 se desplaza y canales de baja presión afectan el oriente, una circulación anticiclónica traerá tardes más cálidas al norte y occidente, aunque las madrugadas seguirán siendo frías.

A continuación, te dejamos el pronóstico por día para la República Mexicana:

​Viernes 19 de diciembre: Alerta por lluvias y vientos fuertes

Hoy, el sureste mexicano enfrenta el mayor riesgo por lluvias intensas.

Lluvias intensas (75 a 150 milímetros): Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros): Oaxaca.

Lluvias fuertes (25 a 50 milímetros): Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos y lluvias aisladas: Guerrero, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. En el Valle de México, se esperan lluvias ligeras pero un ambiente bastante frío al anochecer.

Viento y oleaje: "Norte" fuerte con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y olas de hasta 3 metros.

Temperaturas: Máximas de hasta 40 °C en las costas del Pacífico (Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas). En contraste, las sierras de Chihuahua y Durango caerán hasta los -10 °C.

Por su parte, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, indicó que esta tarde se mantiene ambiente templado a cálido con cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia, además, alertó que la madrugada será muy fría en zonas del sur y poniente de la capital.

Sábado 20 de diciembre: El frío se concentra en las madrugadas

Para el sábado, el frente frío dejará de afectar al país, lo que permitirá un ascenso de las temperaturas por la tarde en gran parte del norte y occidente.

Lluvias fuertes: Se mantienen en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En la Ciudad de México, la probabilidad de lluvia es muy baja, pero el cielo podría permanecer nublado.

Heladas matutinas (madrugada del domingo): Será el momento más frío para el centro del país. El Estado de México, Tlaxcala y Puebla esperan temperaturas de -5 a 0 °C.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de la CDMX, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 21 de diciembre: Nuevas tormentas en el oriente

Nuevos canales de baja presión reactivarán las lluvias fuertes antes de que un nuevo frente frío se aproxime al noroeste el próximo martes.

Lluvias muy fuertes: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Lluvias fuertes: San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. En el Valle de México, se recomienda cargar con paraguas ante la posibilidad de precipitaciones breves.

Vientos en el Norte: Rachas de hasta 50 km/h en Nuevo León y Tamaulipas por vientos de componente sur.

Temperaturas: Las máximas de 35 a 40 °C se concentrarán en Sinaloa, mientras que el resto del país mantendrá tardes templadas de entre 30 y 35 °C en zonas costeras y del noroeste.

Activan alertas amarilla y naranja en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó, a través de su cuenta de X, que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

A su vez, se activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del 20 de diciembre en la alcaldía Tlalpan.