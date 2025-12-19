Acciones de Volaris suben 14.10% tras acuerdo de unión con Viva Aerobús

Volaris despegó con fuerza en las negociaciones de este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los títulos de la aerolínea registraron una mejora de más de 14% impulsados por el anuncio de un acuerdo para fusionarse con Viva Aerobús.

Con este movimiento, las dos aerolíneas de bajo costo crearían el grupo aéreo más grande del país. Los títulos de Volaris se dispararon 14.10% a 16.99 pesos, un incremento cercano a 2,500 millones de pesos en valor de capitalización hasta 19,810 millones.

Cabe mencionar que ambas empresas mantendrían sus marcas y rutas, y utilizarían la empresa conjunta (controladora) para reducir costos operativos, mejorar el acceso a capital y crear una posición financiera, según el comunicado que fue difundido ayer.

"Una oportunidad ⁠significativa radica en reducir los costos de propiedad de las aeronaves, que representan el mayor gasto, superando incluso al combustible", dijo el director general de Viva, Juan Carlos Zuazua, a analistas en una conferencia telefónica.

El consejero delegado de Volaris, Enrique Beltranena, destacó en la conferencia que el valor de compañía representaría alrededor de 60% del valor de esta nueva empresa, mientras que Viva aportaba cerca de 40%, aunque la deuda de Volaris era mayor.

El acuerdo aún está sujeto a la aprobación del gobierno. En la primera mitad de este año, el gobierno de federal decidió extinguir a su regulador independiente para la competencia, la Cofece, y sus facultades quedaron en la Secretaría de Economía.