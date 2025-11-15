Lectura 4:00 min
Corona Capital 2025: Un viaje de rock alternativo con Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Garbage
El primer día del Corona Capital celebró 15 años de historia musical del festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una potente dosis de rock alternativo de los años noventa, indie rock del 2000 y más.
Foo Fighters regresó al Corona Capital para celebrar 30 años de historia y encabezar el primer día de la edición 2025 del festival. El festival Corona Capital celebra este año 15 años de historia musical con un cártel que busca un balance entre artistas que ya han estado en este escenario y algunas propuestas para las generaciones más nuevas de asistentes.
La banda formada y comandada por Dave Grohl, regresó a la Ciudad de México desde la pérdida de su baterista Taylor Hawkins en 2022 acompañado de los guitarristas Chris Shiflett, Pat Smear, el bajista Nate Mendel, el tecladista Rami Jaffee e Ilan Rubin, quien fue baterista con Nine Inch Nails, reemplazó a Josh Freese este año para llenar el sitio anteriormente ocupado por Taylor Hawkins y demostrar su proeza detrás de las percusiones.
Foo Fighters hizo un recorrido por su discografía desde su álbum homónimo de 1995 hasta su álbum del 2021 Medicine at Midnight. La banda desempolvó canciones clásicas de la banda como “Hey, Johnny Park!” y también hizo un homenaje a Mötorhead con su “Ace of Spades” mezclada entre “No Son of Mine”.
Queens of the Stone Age cumplió una deuda pendiente que tenían con el público mexicano tras su cancelación en 2024. Josh Homme y compañía cerraron su gira frente a un público que se sumergió en un mar de riffs de guitarra y el stoner rock desértico que caracteriza a Queens of the Stone Age.
Josh Homme comanda el escenario como un viejo lobo de mar y el estilo de un rockstar de antaño. Su setlist incluyó “The Lost Art of Keeping a Secret”, “I Sat By The Ocean”, “Little Sister”, “No One Knows”, y una gran versión de “I Wanna Make it Chu” con un toque de “Miss You” de los Rolling Stones.
Garbage dio también una clase magistral sobre cómo ser una banda que no necesita muchos adornos. La banda comandada por Shirley Manson con el productor Butch Vig, Duke Erikson, Steve Marker y la bajista Nicole Fiorentino dio lo que parece ser una de sus últimas presentaciones y tal vez entre sus última gira. La banda ha denunciado que el panorama para realizar giras es cada vez más complicado incluso para bandas de la altura como Garbage.
“I think I’m Paranoid”, “When I Grow Up”, “Cherry Lips” “Stupid Girl” y “Push it” nos recordó que es una banda que ha estado presente en nuestros radios desde hace tres décadas. Aunque su presentación fue un poco corta y nos quedamos con las ganas de escuchar más canciones de una banda como Garbage.
En otro momento, el festival dio un salto hacia el indie rock de los años 2000 para recibir a Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs y Jet para regresarnos a ese momento donde las guitarras y los riffs volvieron por un momento a conquistar los oídos.
El cartel del día estuvo integrado por: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, ALuna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Böa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino y Waxahatchee.
Waxahatchee canceló su presentación de último minuto para ser reemplazados por Whitney.
El segundo día del festival Corona Capital tiene entre sus cartas fuertes las presentaciones de Chappell Roan, OMD, Vampire Weekend y el muy esperado regreso de los Alabama Shakes.