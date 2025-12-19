García Harfuch confirma la detención de Armando "N", alias "Delta 1" en Jalisco

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este viernes la detención de Armando "N", alias "Delta 1", a quien presuntamente lidera una célula delictiva dedicada a cometer homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas en Estados Unidos.

Armando "N", quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, es acusado de ser responsable de la expansión de un grupo criminal en Michoacán, destalló la SSPC en un comunicado.

El funcionario federal detalló a través de su cuenta de la red social X, que la detención se realizó en Jalisco, resultado de operaciones conjuntas de la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República y la SSCP.

"Al realizar recorridos de seguridad, en la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan (Jalisco), los efectivos lo ubicaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de reaprehensión en su contra", dijo la dependencia.

Desmantelan laboratorio en Durango

García Harfuch destacó también que en otro operativo realizado en Durango se desmanteló un laboratorio clandestino que era utilizado para producir drogas sintéticas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que en el laboratorio ubicado a 10 kilómetros de Tepehuanes, se aseguraron cuatro reactores, 12 destiladores, diversas ollas y bidones, 250 bultos de sosa cáustica, galones con tolueno y sustancias químicas, además, de utensilios de trabajo y maquinaria.