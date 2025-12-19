Morgan Stanley es el favorito para la OPI de SpaceX, por estrechos vínculos con Elon Musk: fuentes

Morgan Stanley se perfila como uno de los principales aspirantes a tener un papel clave en la enorme oferta pública inicial de SpaceX, ya que los estrechos vínculos del banco con el presidente ejecutivo Elon Musk le dan una ventaja en su decisión, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Un proceso de selección para la OPI está todavía en curso, con un selecto ⁠grupo de bancos, incluyendo Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan, compitiendo por papeles, dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto, añadiendo que no hay certeza de que Morgan Stanley se asegure la codiciada posición de suscriptor principal, según las fuentes.

Los vínculos de Musk con Morgan Stanley son ⁠profundos y se remontan al menos a 15 años atrás, por lo que se le considera el principal candidato para dirigir el sindicato de aseguradores, según tres de las personas consultadas, aunque todavía no se ha seleccionado ningún banco y las conversaciones siguen siendo fluidas.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones son confidenciales. Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan declinaron hacer comentarios, mientras que SpaceX no respondió a una petición de comentarios.

SpaceX es una de las mayores empresas privadas del mundo y su posible salida a bolsa sería muy compleja.

Aunque Musk aún no ha elegido a los bancos principales, podría tomar una decisión antes de finales de año, y es probable que el sindicato completo se cierre después, añadieron dos de las personas.

Las personas advirtieron de que, aunque los planes están progresando, la OPI sigue dependiendo de las condiciones del mercado, y SpaceX podría optar ⁠por retrasar o abandonar la oferta por completo.

Morgan Stanley, que ha asesorado a Musk durante años, estuvo entre los bancos que sacaron a bolsa ⁠a Tesla en 2010, junto a Goldman Sachs, el coordinador principal, JPMorgan y Deutsche Bank.

Morgan Stanley asesoró más tarde a Musk y dirigió el financiamiento de su adquisición en 2022 de Twitter, ahora X.

Musk contrató recientemente a uno de sus banqueros de Morgan Stanley en esa operación, Anthony Armstrong, como director financiero de su empresa de inteligencia artificial xAI.