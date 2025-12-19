Lectura 11:00 min
Calendario de principales eventos deportivos de 2026: Mundial, Super Bowl, GP y más
Desde el Mundial en el Estadio Azteca hasta la adrenalina de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y el rugir de la Fórmula 1, este calendario te revela mes a mes cada evento del 2026.
Este es el calendario de las principales competiciones deportivas que se disputarán en el año 2026:
Enero
- Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero: Futbol: Copa Africana de Naciones
- Del 3 al 17: W2RC: Rally Dakar
- 9 al 18: Ciclismo masculino: Vuelta al Táchira (Venezuela)
- 10: Fórmula E: E-Prix de México
- 17 al 19: Ciclismo femenino: Tour Down Under (Australia)
- 18 al 1 de febrero: Tenis: Abierto de Australia
- 20 al 25: Ciclismo masculino: Tour Down Under (Australia)
- 22 al 25: WRC: Rally de Montecarlo
- 23 al 1 de febrero: Ciclismo masculino: Vuelta a San Juan (Argentina)
- 26 al 30: F1: Pruebas de pretemporada en Barcelona
- 30 al 1 de febrero: Ciclismo: Campeonato del Mundo de Ciclocross en Hulst (Países Bajos)
- 31: Ciclismo femenino: Cadel Evans Great Ocean Road Race
- 31: Fórmula E: E-Prix de Miami
Febrero
- 1: Ciclismo masculino: Cadel Evans Great Ocean Road Race
- 3: Futbol: Inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
- 3 al 5: MotoGP: Pruebas de pretemporada en Sepang (Malasia)
- 5 al 8 - Ciclismo femenino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)
- 5 al 14 de marzo: Rugby: Torneo de las Seis Naciones
- 6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina
- 7 al 8: Tenis: Primera ronda de clasificación de la Copa Davis
- 8: Football americano: Super Bowl en Santa Clara (California)
- 8 al 14: Tenis: WTA 1000 de Doha
- 9 al 15: Tenis: ATP 250 de Buenos Aires
- 11 al 13: F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1
- 12 al 15: WRC: Rally de Suecia
- 13: Fórmula E: E-Prix de Yeda 1 (Arabia Saudita)
- 13 al 15: NBA: All Star Game en Los Angeles (California)
- 14: Fórmula E: E-Prix de Yeda 2 (Arabia Saudita)
- 15: Basquet: Juego de las estrellas de la NBA
- 15 al 21 - Tenis: WTA 1000 de Dubái
- 16 al 22 - Tenis: ATP 500 de Rio de Janeiro
- 16 al 22 – Ciclismo masculino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)
- 18 - Futbol: Final de ida de la Recopa Sudamericana
- 18 al 20: F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 2
- 21 al 22: MotoGP: Pruebas de pretemporada en Buriram (Tailandia)
- 23 al 1 de marzo: Tenis: Abierto de Acapulco
- 25: Futbol: Final de vuelta de la Recopa Sudamericana
- 26 al 28: F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1
- 28: Ciclismo masculino y femenino: Omloop Nieuwsblad (Bélgica)
Marzo
- 1: MotoGP: Gran Premio de Tailandia - Comienzo de la temporada
- 1: IndyCar: GP de San Petersburgo - Comienzo de la temporada
- 1 al 15: Tenis: Masters 1000 de Indian Wells/WTA 1000 de Indian Wells
- 6 al 17: Beisbol: Clásico Mundial de Beisbol (EU, Japón y Puerto Rico)
- 7: Ciclismo masculino y femenino: Strade Bianche (Italia)
- 8: IndyCar: GP de Phoenix
- 8: F1: Gran Premio de Australia - Comienzo de la temporada
- 8 al 15: Ciclismo masculino: París-Niza
- 9 al 15: Ciclismo masculino: Tirreno-Adriático (Italia)
- 12 al 15: Golf: The Players Championship
- 12 al 15: WRC: Rally de Kenia
- 15: F1: Gran Premio de China
- 15: IndyCar: GP de Arlington
- 15: Ciclismo femenino: Trofeo Alfredo Binda
- 15 al 29: Tenis: Masters 1000 de Miami/WTA 1000 de Miami
- 20 al 22: Atletismo en pista cubierta: Campeonato del Mundo en Torun (Polonia)
- 21: Ciclismo masculino y femenino: Milán-San Remo
- 21: Fórmula E: E-Prix de Madrid
- 22: MotoGP: Gran Premio de Brasil
- 22: Futbol: final de la Copa de la Liga inglesa en Londres
- 23 al 29: Ciclismo masculino: Vuelta a Cataluña (España)
- 25: Beisbol: Inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas (MLB)
- 25: Ciclismo masculino: Brujas - La Panne (Bélgica)
- 26: Ciclismo femenino: Brujas - La Panne (Bélgica)
- 27: Ciclismo masculino: Gran Premio E3 (Bélgica)
- 28: WEC: 1.812 km de Catar - Comienzo de la temporada
- 29: F1: Gran Premio de Japón
- 29: MotoGP: Gran Premio de las Américas
- 29: IndyCar: GP de Alabama
- 29: Ciclismo masculino y femenino: Gante-Wevelgem (Bélgica)
Abril
- 1: Ciclismo masculino y femenino: A través de Flandes (Bélgica)
- 4: Remo: regata entre Oxford y Cambridge
- 5: Ciclismo masculino y femenino: Tour de Flandes (Bélgica)
- 5 al 12: Tenis: Masters 1000 de Montecarlo
- 6 al 11: Ciclismo masculino: Vuelta al País Vasco (España)
- 6 al 12: Tenis: Semana de clasificación para la fase final de la Billie Jean King Cup
- 7 al 9: Futbol: Inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
- 9 al 12: Golf: Masters de Augusta
- 9 al 12: WRC: Rally de Croacia
- 12: NBA: final de la liga regular
- 12: F1: Gran Premio de Baréin
- 12: MotoGP: Gran Premio de Catar
- 12: Ciclismo masculino y femenino: París-Roubaix (Francia)
- 18: NBA: inicio de los playoffs
- Del 18 al 19: EWC: 24 Horas de Motos (Le Mans)
- 19: F1: Gran Premio de Arabia Saudita
- 19: WEC: 6 horas de Imola
- 19: IndyCar: GP de Long Beach
- 19: Ciclismo masculino y femenino: Amstel Gold Race (Países Bajos)
- 20: Atletismo: Maratón de Boston
- 20 al 3 de mayo: Tenis: Masters 1000 de Madrid/WTA 1000 de Madrid
- 22: Ciclismo masculino y femenino: La Flecha Valona (Bélgica)
- 23 al 26: WRC: Rally de Canarias
- 25: Futbol masculino: Final de la Copa del Rey en Sevilla (pendiente de confirmar la fecha)
- 26: Atletismo: maratón de Londres
- 26: Ciclismo masculino y femenino: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)
- 26: MotoGP: Gran Premio de España
- 28 al 3 de mayo: Ciclismo masculino: Tour de Romandía (Suiza)
Mayo
- 1: Ciclismo masculino: Eschborn-Fráncfort (Alemania)
- 2: Fórmula E: E-Prix de Berlín 1
- 2: Equitación: Derby de Kentucky en Louisville (Estados Unidos)
- 3: Fórmula E: E-Prix de Berlín 2
- 3: F1: Gran Premio de Miami
- 3 al 10: Ciclismo femenino: Vuelta a España
- 4 al 17: Tenis: Masters 1000 de Roma/WTA 1000 de Roma
- 7 al 10: WRC: Rally de Portugal
- 8: Atletismo: Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)
- 9: WEC: 6 horas de Spa
- 9: IndyCar: GP de Indianápolis
- 9 al 29: Ciclismo masculino: Giro de Italia
- 10: MotoGP: Gran Premio de Francia
- 14 al 17: Golf: Campeonato de la PGA
- 15 al 17: Ciclismo femenino: Vuelta al País Vasco (España)
- 16: Atletismo: Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)
- 16: Futbol: final de la Copa de Inglaterra en Londres
- 16: Fórmula E: E-Prix de Mónaco 1
- 17: Fórmula E: E-Prix de Mónaco 2
- 17: MotoGP: Gran Premio de Cataluña
- 20: Futbol: final de la Europa League en Estambul
- 21 al 24: Ciclismo femenino: Vuelta a Burgos (España)
- 22 al 24: Baloncesto: Final 4 de la Euroliga masculina, en Atenas
- 22, 23 o 24: Futbol: Final de la Liga de Campeones femenina en Oslo
- 23: Atletismo: Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)
- 23: Futbol: final de la Copa de Alemania
- 23: Futbol: final de la Copa de Francia
- 24: F1: Gran Premio de Canadá
- 24: IndyCar: 500 millas de Indianápolis
- 24 al 7 de junio: Tenis: Roland Garros
- 26 al 28: Futbol: final fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
- 27: Futbol: final de la Conference League en Leipzig
- 28 al 31: WRC: Rally de Japón
- 30: Futbol: final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
- 30: Futbol: final de la Liga de Campeones en Budapest
- 30 al 7 de junio: Ciclismo femenino: Giro de Italia
- 31: MotoGP: Gran Premio de Italia
- 31: IndyCar: GP de Detroit
Junio
- 4: NBA: inicio de las Finales (al mejor de 7 partidos)
- 4: Atletismo: Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)
- 4 al 7: Golf: Abierto de Estados Unidos femenino
- 6: EWC: 8 Horas de Spa
- 7: F1: Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)
- 7: MotoGP: Gran Premio de Hungría
- 7: IndyCar: GP de Madison
- 7: Atletismo: Meeting de la Diamond League de Estocolmo (Suecia)
- 7 al 14: Ciclismo masculino: Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antes Dauphiné) (Francia)
- 9: Futbol femenino: Última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol
- 10: Atletismo: Meeting de la Diamond League de Oslo (Noruega)
- Del 11 de junio al 19 de julio: Futbol: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
- Del 13 al 14: WEC: 24 Horas de Le Mans
- 14: F1: Gran Premio de Barcelona
- 17 al 21: Ciclismo masculino y femenino: Tour de Suiza
- 18 al 21: Golf: US Open
- 20: Fórmula E: E-Prix de Sanya (China)
- 21: MotoGP: Gran Premio de la República Checa
- 21: Indycar: GP Road America
- 25 al 28: WRC: Rally de Grecia
- 25 al 28: Golf: Campeonato LPGA
- 26: Atletismo: Meeting de la Diamond League de París (Francia)
- 28: F1: Gran Premio de Austria
- 28: MotoGP: Gran Premio de los Países Bajos
- 29 al 12 de julio: Tenis: Wimbledon
Julio
- 4: Atletismo: Meeting de la Diamond League de Eugene (Estados Unidos)
- 4: Fórmula E: E-Prix de Shanghái 1
- 4 al 26: Ciclismo masculino: Tour de Francia
- 5: Fórmula E: E-Prix de Shanghái 2
- 5: EWC: 8 Horas de Suzuka
- 5: F1: Gran Premio de Gran Bretaña
- 5: IndyCar: GP de Mid-Ohio
- 10: Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco
- 12: MotoGP: Gran Premio de Alemania
- 12: WEC: 6 horas de Sao Paulo
- 14: Beisbol: Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)
- 16 al 19: WRC: Rally de Estonia
- 16 al 19: Golf: Abierto Británico
- 16 al 25: BMX: Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)
- 18: Atletismo: Meeting de la Diamond League en Londres
- 19: F1: Gran Premio de Bélgica
- 19: IndyCar: GP de Nashville
- 21 al 26: Piragüismo: Campeonato Mundial de eslalon en Oklahoma (Estados Unidos)
- 24 al 8 de agosto: Olimpismo: Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo
- 25: Fórmula E: E-Prix de Tokio 1
- 26: Fórmula E: E-Prix de Tokio 2
- 26: F1: Gran Premio de Hungría
- 29: Fútbol: Juego de las Estrellas de la MLS
- 29 al 2 de agosto: Golf: Abierto Británico Femenino
- 30 al 2 de agosto: WRC: Rally de Finlandia
Agosto
- 1: Ciclismo masculino: Clásica de San Sebastián (España)
- 1 al 9: Ciclismo femenino: Tour de Francia
- 1 al 13: Tenis: Masters 1000 de Montreal
- 1 al 13: Tenis: WTA 1000 de Toronto
- 3 al 8: Ciclismo masculino: Vuelta a Polonia
- 5 al 9: Atletismo: Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)
- 9: MotoGP: Gran Premio de Gran Bretaña
- 9: IndyCar: GP de Portland
- 11 al 23: Hípica: Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)
- 13 al 24: Tenis: WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati
- 15: Fórmula E: E-Prix de Londres 1
- 15 al 17: Ciclismo femenino: Tour de Romandía
- 16: Ciclismo masculino: Gran Premio de Hamburgo (Alemania)
- 16: Fórmula E: E-Prix de Londres 2 - Final
- 16: IndyCar: GP de Toronto
- 17 al 23: Bádminton: Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)
- 19 al 22 de agosto: Ciclismo femenino: Tour de Gran Bretaña
- 19 al 23: Ciclismo masculino: Renewi Tour
- 21: Atletismo: Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)
- 22 al 11 de septiembre: Ciclismo masculino: Vuelta a España
- 23: Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)
- 23: F1: Gran Premio de los Países Bajos
- 23 al 30: Remo: Campeonato del Mundo en Ámsterdam
- 26 al 30: BTT: Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)
- 27: Atletismo: Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)
- 27 al 30: WRC: Rally de Paraguay
- 29: IndyCar: GP de Milwaukee 1
- 30 al 13 de septiembre: Tenis: US Open
- 30: IndyCar: GP de Milwaukee 2
- 30: MotoGP: Gran Premio de Aragón
Septiembre
- 4 al 5: Atletismo: Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)
- 4 al 6: Ciclismo femenino: Tour de Romandía
- 4 al 13: Baloncesto: Mundial femenino, en Berlín
- 6: IndyCar: GP de Monterey - FINAL
- 6: F1: Gran Premio de Italia
- 6: WEC: Lone Star Le Mans (EU)
- 8: Futbol: inicio de la fase de liga de la Liga de Campeones
- 9 al 13: Ciclismo femenino: Tour de Holanda
- 10 al 13: WRC: Rally de Chile
- 11: Ciclismo masculino: Gran Premio de Quebec
- 11 al 13: Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)
- 13: Ciclismo masculino: Gran Premio de Montreal
- 13: F1: Gran Premio de España
- 13: MotoGP: Gran Premio de San Marino
- Semana del 14 de septiembre: Tenis: Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis
- 20: MotoGP: Gran Premio de Austria
- 20 al 27: Ciclismo: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)
- Semana del 21 de septiembre: Tenis: Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen
- 26: F1: Gran Premio de Azerbaiyán
- 27: WEC: 6 Horas de Fuji
- 30 al 11 de octubre: Tenis: WTA 1000 de Pekín
Octubre
- Calendario sin revelar: Beisbol: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)
- Del 1 al 4: WRC: Rally de Italia
- 4: MotoGP: Gran Premio de Japón
- Del 4 al 10: Judo: Campeonato del Mundo en Bakú
- Del 7 al 18: Tenis: Masters 1000 de Shanghái
- 10: Futbol femenino: Final campeonato brasileño
- 10: Ciclismo masculino: Giro de Lombardía (Italia)
- 11: Atletismo: Maratón de Chicago
- 11: F1: Gran Premio de Singapur
- 11: MotoGP: Gran Premio de Indonesia
- 12 al 18: Tenis: WTA 1000 de Wuhan
- 13 al 15: Ciclismo femenino: Tour de Chongming (China)
- 13 al 18: Ciclismo masculino: Tour de Guangxi (China)
- 14 al 18: Ciclismo: Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)
- 15 al 31: Futbol femenino: Copa Libertadores de América
- 17 al 25: Gimnasia: Campeonato Mundial en Róterdam
- 18: Ciclismo femenino: Tour de Guangxi (China)
- 25: F1: Gran Premio de Estados Unidos
- 25: MotoGP: Gran Premio de Australia
- 29: Béisbol: Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)
Noviembre
- 1: F1: Gran Premio de México
- 1: MotoGP: Gran Premio de Malasia
- 1: Atletismo: Maratón de Nueva York
- 2 al 8: Tenis: Masters 1000 de París
- 7: WEC: 8 Horas de Baréin - FINAL
- 7: Futbol: Final de la MLS
- 7 al 14: Tenis: Finales WTA en Riad
- 8: F1: Gran Premio de Brasil
- 12 al 15: WRC: Rally de Arabia Saudita - FINAL
- 15: MotoGP: Gran Premio de Portugal
- 15 al 22: Tenis: Finales ATP
- 21: Futbol masculino: Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)
- 21: F1: Gran Premio de Las Vegas
- 22: MotoGP: Gran Premio de Valencia - FINAL
- 23 al 27: Triatlón: Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)
- Semana del 23 de noviembre: Tenis: Fase final de la Copa Davis
- 28: Fútbol masculino: Final de la Copa Libertadores en Montevideo
- 29: F1: Gran Premio de Catar
Diciembre
- Calendario sin revelar: Natación: Campeonato Mundial en piscina corta en Pekín
- 2: Futbol: Última jornada del campeonato brasileño
- 6: F1: Gran Premio de Abu Dabi - FINAL
- 6: Futbol: Final Copa de Brasil
- 8 al 20: Surf: Finales de la Liga Mundial de Surf en Hawái (Estados Unidos)
- 31: Atletismo: Carrera de San Silvestre en Sao Paulo