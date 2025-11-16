Desfile del 20 de noviembre: horario, ruta y dónde ver el recorrido por los 115 años de la Revolución Mexicana

La Ciudad de México se alista para uno de los eventos cívico-militares más esperados del año: el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Aunque el puente laboral se recorrió para el lunes 17 de noviembre, el desfile oficial se realizará el jueves 20 de noviembre, como marca la tradición desde hace décadas.

Este acto conmemorativo recuerda el inicio del movimiento revolucionario de 1910, que puso fin a tres décadas de régimen porfirista y dio paso a una profunda transformación política y social en el país.

Cada año, miles de personas se congregan en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma para observar a las Fuerzas Armadas, carros temáticos, caballería y sobrevuelos.

¿A qué hora inicia el desfile del 20 de noviembre?

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado el horario oficial. Sin embargo, con base en años anteriores, se estima que el desfile comience entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana.

Se recomienda a los asistentes anticipar su llegada, poner atención a los avisos oficiales y tomar previsiones por cierres viales.

Ruta del desfile



El recorrido previsto para este año tomará las principales avenidas del Centro Histórico y Reforma. La ruta estimada será:

Inicio en Plaza de la Constitución (Zócalo)

Eje Central

Insurgentes

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Paseo de la Reforma

Arribo a Campo Marte

Como cada año, se espera la participación del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de exhibiciones aéreas, agrupamientos montados y unidades históricas.

Calles cerradas y alternativas viales

Debido al trayecto, varias calles del Centro Histórico y Reforma serán cerradas desde temprano. Las alternativas viales recomendadas por las autoridades incluyen:

Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso)

Anillo Periférico

Circuito Bicentenario

Eje 1 Oriente (Circunvalación – La Viga)

Puente de Alvarado y Ribera de San Cosme / Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Rivera de San Cosme – Calzada México-Tacuba

¿Dónde ver en vivo el desfile del 20 de noviembre?

Si no puedes asistir presencialmente, podrás seguir la transmisión en tiempo real:

Redes sociales del Gobierno de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Televisión abierta por Canal 22

Estas transmisiones suelen iniciar minutos antes del arranque del contingente.

Operativo de seguridad: más de 3,000 policías en las calles

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que 3,000 elementos policiacos serán desplegados desde el Zócalo hasta Campo Marte el 20 de noviembre, incluidos:

800 agentes de Tránsito para gestionar cortes y desvíos