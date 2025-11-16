Invencibles, pueblo y gobierno: Sheinbaum

Durante eventos realizados el fin de semana en el sur del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno y el pueblo de México son “invencibles” cuando actúan juntos, al tiempo que descalificó los hechos de violencia registrados el pasado sábado, 15 de noviembre, en una movilización en la Ciudad de México atribuida a jóvenes de la generación Z.

Sheinbaum Pardo destacó que la Cuarta Transformación cambió el modelo económico y social del país con una política centrada en la población más vulnerable.

“Antes decían: ‘Si se apoya a los de arriba, algún día va a llegar a los de abajo’. Y ahora decimos: ‘Hay que apoyar a los de abajo para que a todos les vaya mejor’”, afirmó.

Subrayó que los resultados económicos respaldan este enfoque: “El peso está bien… la inversión extranjera directa, el máximo de la historia… el salario mínimo ha aumentado un 125% sin inflación”.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que la aprobación ciudadana a su administración responde a que “no hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo”.

Añadió: “Cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles; pueblo y gobierno, es invencible nuestro país”.

Rechaza violencia en marcha en la CDMX

Por otro lado, el pasado sábado, al referirse a la movilización registrada en la capital de la República Mexicana, donde un grupo retiró vallas y rompió vidrios, además de que registraron agresiones por parte de elementos de seguridad, Sheinbaum Pardo condenó los hechos y aseguró que en realidad participaron “muy pocos jóvenes”.

“Hoy, que hubo una manifestación… donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes; y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos: No a la violencia”, expresó.

También, insistió en que el derecho a la protesta debe ejercerse de forma pacífica: “Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar”.

Llama a defender la soberanía ante intromisiones

La jefa de Estado también criticó a quienes, dijo, buscan apoyo en el extranjero para intervenir en el país.

“México es un país libre, independiente y soberano; no somos colonia de nadie, no somos protectorados de nadie”, afirmó.

Asimismo, llamó a los jóvenes a priorizar la educación sobre las calles: “¿A dónde tienen que estar los jóvenes, en la calle o en la escuela?”, preguntó, recibiendo como respuesta: “¡En la escuela!”.