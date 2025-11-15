Lectura 2:00 min
Horarios del Metro, Metrobús y demás transportes en CDMX este lunes por el puente del 20 de noviembre
Por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el Metro y otros sistemas de transporte aplicarán horario de día festivo. Revisa cómo operará cada servicio y las facilidades para viajar con bicicleta.
CDMX se prepara para el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, y con ello la Red de Movilidad Integrada (MI) operará con horarios especiales el próximo lunes 17 de noviembre, día considerado inhábil en el calendario oficial.
De acuerdo con la tarjeta informativa de la Secretaría de Movilidad, los sistemas de transporte de la ciudad aplicarán horarios de día festivo, con ajustes en sus primeros y últimos viajes, así como reglas especiales para el ingreso con bicicleta.
Horarios de la Red de Movilidad Integrada
A continuación, el detalle de los servicios:
Metro
- Horario: 07:00 a 00:00 horas
- Acceso con bicicleta: permitido durante todo el día, bajo el programa “Tu bici viaja en Metro”.
Metrobús
- Horario: 05:00 a 00:00 horas
- Acceso con bicicleta sujeto a disponibilidad en unidades.
Tren Ligero
- Horario: 07:00 a 23:30 horas
- Servicio de apoyo: 07:00 a 23:30 horas
Cablebús
- Horario: 07:00 a 23:00 horas
- Acceso con bicicleta permitido.
Trolebús
- Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9: 06:00 a 23:30 horas
- Línea 12: 05:30 a 23:30 horas
- Líneas 10, 11 y 13: 05:00 a 00:00 horas
- Acceso con bicicleta sujeto a espacio.
Red de Transporte de Pasajeros (RTP)
- Horario: 05:00 a 00:00 horas
- Ingreso con bicicleta dependiendo del espacio disponible.
ECOBICI
- Horario: 05:00 a 00:30 horas
- CAPU: cerrado.
Biciestacionamientos
- Horario: 07:00 a 00:00 horas
Parquímetros
- Sin operación durante todo el día.
Módulos de Control Vehicular y Licencias
- Sin operación.
Acceso con bicicleta: qué sí y qué no
- La Red de Movilidad Integrada permitirá llevar bicicleta este lunes en:
Metro
Cablebús
Tren Ligero
En el caso del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso estará sujeto a la disponibilidad de espacio dentro de las unidades.