Desde la Nueva Escuela Mexicana, inclusión y fraternidad construyen justicia e igualdad: Mario Delgado

Encabeza titular de la SEP el 12° “Maratón por la Lectura” del año en conmemoración del Dia Internacional de las Personas Migrantes

Reconoció a la comunidad educativa de la primaria La Prensa Pemex ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, por abrir las puertas de su escuela a niñas y niños en situación de movilidad, actualmente cuenta con 59 niñas y niños migrantes

Desde la primaria La Prensa Pemex ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que, para la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la inclusión y la interculturalidad son ejes de una educación humanista, y aseguró que la justicia, la igualdad, la comunidad y el pensamiento crítico se construyen con colaboración y fraternidad.

Durante su participación en el 12o. “Maratón por la Lectura” del año en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, hizo un llamado a las comunidades educativas a garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de movilidad; a no cerrar los ojos ante el dolor humano, y asumir una responsabilidad histórica basada en el humanismo mexicano que impulsa la paz, el respeto y la comprensión mutua.

Resaltó que esta fecha convoca a los gobiernos del mundo a garantizar los derechos de quienes se encuentran en tránsito. Afirmó que se trata de una responsabilidad histórica que exige mirar y actuar frente a las causas de la migración forzada, como las guerras, el hambre, las crisis económicas y la inestabilidad política.

Asimismo, consideró que compartir la lectura fortalece sensibilidades, principios y vínculos comunitarios. Reconoció a maestras, maestros, directoras, familias y estudiantes de la primaria La Prensa Pemex por abrir las puertas de su escuela a niñas y niños en situación de migración.

Delgado Carrillo destacó las acciones y programas que impulsa la dependencia para la atención educativa de infancias en movilidad, como el Programa Binacional de Educación Migrante (Probem), mediante el cual docentes mexicanos imparten clases de verano en Estados Unidos; el proyecto Aula sin Fronteras, a cargo de @prendeMX, para llevar la televisión educativa a los albergues; las cápsulas “Infancias sin muros por un mundo sin fronteras”, en Canal Once; y materiales como Caminos de aprendizaje, el Manual de gestión y la Guía didáctica para la inclusión, desarrollados con UNICEF y que ya está en proceso de distribución.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo afirmó que la escuela en México es un lugar seguro y abierto a recibir a estudiantes de otros países; sostuvo que la lectura borra fronteras y reconoce vidas, y que leer es un pasaporte profundo que ensancha el conocimiento y la empatía. Convocó a niñas, niños y jóvenes a ejercer su derecho a la educación y a hacer de los libros un espacio de encuentro, dignidad y esperanza.

El titular de la SEP compartió con las y los estudiantes un fragmento de “Los emigrantes, ahora” del escritor uruguayo Eduardo Galeano, y encabezó la lectura colectiva con maestros, estudiantes y padres de familia del poema “Cantares” del español Antonio Machado.

La primaria La Prensa Pemex, atiende a 207 estudiantes en los turnos matutino y vespertino; del total de alumnos, 59 son migrantes de origen cubano, guatemalteco, hondureño, nicaragüense y venezolano.

Asistieron el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez; el director general de Operación de Servicios Educativos de la AEFCM, Mario Chávez Campos, y las directoras de la Escuela Primaria La Prensa Pemex en el turno matutino, Norma Angélica Maya Téllez, y en el turno vespertino, Leticia Centeno Cadena.