Petróleo modera su alza tras cambio de opinión de Trump sobre cobrar peajes en Ormuz

Los precios del petróleo moderaron su subida este martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desistiera de su proyecto de cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz.

Tras haber subido más de un 5% a primera hora de la jornada de este martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, terminó con un alza del 1.72%, hasta los 84.73 dólares.

El de su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, avanzó un 1.54%, hasta los 79.34 dólares.

Ambas referencias del crudo ganaron casi un 10% el lunes por el anuncio de la puesta en marcha de un nuevo bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, que debe entrar en vigor este martes a las 20:00 GMT.

Trump planteó el lunes su intención de percibir "una remuneración equivalente al 20% del valor de las cargas" que transitan por este paso estratégico para el comercio de hidrocarburos.

Pero en un mensaje publicado el martes en su red Truth Social, el presidente estadounidense dio marcha atrás y sustituyó este proyecto por "acuerdos de comercio e inversiones" con las monarquías del Golfo.

"Este giro ha parecido aplacar en cierta medida las tensiones en el mercado petrolero", explicó a la AFP John Kilduff, analista de la firma Again Capital.

Irán informó además el martes de ataques estadounidenses en el suroeste, en la región petrolera cercana a Irak y Kuwait, y en Bushehr, donde se encuentra su única central nuclear.

Pese a los enfrentamientos, Trump aún considera "posible" un acuerdo con Irán, mientras continúan las consultas con los mediadores, según la diplomacia iraní.