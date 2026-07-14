Ahorros en Afores caen 9%; registran plusvalías por 484,079 millones de pesos en la primera mitad de 2026

Los ahorros de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) obtuvieron plusvalías por 484,079 millones de pesos en el primer semestre de 2026, una caída de 9% respecto a las obtenidas en el mismo periodo de 2025.

En junio de 2026, los ahorros para el retiro en las Afores hilaron su tercer mes consecutivo de plusvalías, al obtener rendimientos positivos por 7,659 millones de pesos, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La caída de las plusvalías obtenidas en comparación con el primer semestre de 2025 se explicó por las históricas minusvalías de 417,321 millones de pesos que sufrieron las Afores en marzo, por la volatilidad que hubo en los mercados tras el inicio de la guerra en Irán.

Las Afores tienen el mandato de invertir los ahorros para el retiro de sus cuentahabientes con el fin de obtener rendimientos y de esa manera, mejorar las pensiones que recibirán los trabajadores.

Para ello, las Afores invierten los ahorros a través de Siefores generacionales en activos como acciones en las bolsas de valores, bonos de deuda, Fibras, estructurados, divisas, etc.

Dichas inversiones van generando rendimientos positivos o negativos a partir del comportamiento que tengan en los mercados, de ahí que la Consar reporte mes a mes las plusvalías o minusvalías obtenidas por todas las Afores.

En el primer semestre, los mercados experimentaron volatilidad por la guerra en Irán, sin embargo, lograron cerrar la primera mitad con rendimientos positivos.

El S&P 500, compuesto por las 500 compañías más bursátiles de Wall Street, obtuvo una ganancia de 9.6% en el primer semestre de 2026.

En tanto que el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores subió 4.3% en la primera mitad de 2026.

Además, en la primera mitad de 2026 el Banco de México realizó dos recortes a su tasa de interés, lo cual benefició a las inversiones de las Afores en deuda local, que constituye la mayoría del portafolio.

Actualmente, las Afores administran 70.3 millones de cuentas de ahorro para el retiro con más de 9 billones de pesos, lo que equivale a alrededor de 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.