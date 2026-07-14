Guardia Cívica de Querétaro avanza con resultados

Avanza con resultados la Guardia Cívica creada hace más de un año en la administración del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, con el objetivo de priorizar la mediación en conflictos cotidianos para evitar que escalen a una conducta antisocial o constitutiva de delito.

Tan solo durante el primer semestre de este año, la dirección de Guardia Cívica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, atendió 2 mil 284 reportes y se logró la formalización de 453 convenios conciliatorios, con lo que se privilegió el diálogo.

Además, se lograron un total de 185 acuerdos entre particulares, que son aquellos que se establecen cuando no se alcanza a formalizar o firmar un convenio conciliatorio entre las partes involucradas al realizar la mediación con la ciudadanía; sin embargo, se pactan acuerdos que permiten la solución del conflicto.

Los principales motivos de los convenios realizados fueron por reñir de manera física o verbal con una o más personas; producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad vecinal; incitar o provocar una riña entre dos o más personas; dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de inmuebles públicos o de particulares y vejar o intimidar física o verbalmente.

En este mismo periodo de tiempo, del 01 de enero al 30 de junio de 2026, los agentes de seguridad de la Guardia Cívica llevaron a cabo 770 campañas de difusión y 32 reuniones informativas, en las que hicieron una socialización más detallada sobre las facultades y tareas que implementa dicha dirección durante su trabajo en campo, en coordinación con el personal policial.