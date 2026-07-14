Muriendo lento: el T-MEC

El tratado comercial que moviliza cerca del 30% del PIB mundial y el más importante para México entró en vigor en 1994. Generaciones como la mía nacimos con él y con la certeza de que marcaría el rumbo de nuestra economía. En los 90’s parecía que soplaba el viento a nuestro favor y tocábamos el cielo… o al menos eso nos hicieron creer con la anhelada convergencia económica.

En 2020, el TLCAN fue reemplazado por el T-MEC. No fue un simple cambio de nombre: se introdujo la cláusula sunset, que obliga a evaluarlo periódicamente. Ese atardecer reúne por primera vez a los tres países en 2026 ¿El desenlace? El tratado se mantiene al menos 10 años… pero con revisiones anuales, aunque puede renovarse por 16 años en cualquier momento.

El mercado lo anticipaba como un posible escenario, pero el objetivo oficial era extenderlo hasta 2042. Pasamos de un marco de estabilidad de largo plazo a una herramienta de presión política y negociación permanente. Si bien más del 85% de nuestras exportaciones quedan libres de aranceles y el resto tiene una tasa arancelaria promedio menor al 5%.

El Foro Económico Mundial ya advertía que vivimos en un mundo más fragmentado, con confrontaciones geopolíticas y polarización social. La clave será que prevalezca una visión de bloque norteamericano, como lo hacen Europa y Asia.

Hay sectores donde el interés compartido es evidente: minerales críticos, semiconductores, electrónicos y farmacéuticos. Modernizar la manufactura mexicana para ser sustituto perfecto requerirá planeación gubernamental de largo plazo y coordinación efectiva con el sector privado.

Ampliar esta capacidad productiva implica reconfigurar otros sectores, como el automotriz y el textil. Para que las habilidades técnicas y empleos no se pierdan, será imprescindible actualizar a las personas y facilitar su transición justa y ordenada hacia sectores en auge. Aquí la capacitación laboral es clave, junto con el impulso a las carreras relacionadas a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y técnicas.

En general, el reto para México es la incertidumbre que esto genera sobre las cadenas de valor: reglas de origen, contenido regional y competencia. Esa incertidumbre puede llevar a las empresas a posponer inversiones, reduciendo demanda de trabajo, consumo privado y recaudación fiscal, con impacto directo en el crecimiento económico. Ya hoy un motivo de preocupación de las principales calificadoras en nuestro grado de inversión.

A su vez, existen vulnerabilidades nacionales que no deben descuidarse: agua potable, sector agropecuario y energía, ya antes motivo de controversias comerciales. Aquí debe prevalecer el bienestar de la población mexicana.

No hay mal que por bien no venga. Esta nueva fuente de inestabilidad puede catalizar soluciones en seguridad pública, certeza jurídica, corrupción e impunidad que afectan tanto a la sociedad como al clima de negocios.

Ante ello, urge acelerar el cambio estructural que México necesita: un modelo que no se base en bajos salarios, explotación de recursos naturales, desregulación o baja tributación como falsas ventajas competitivas, ni profundice desigualdades regionales.

Necesitamos una agenda económica progresista que tenga como raíces el fortalecimiento del consumo interno y la respuesta al envejecimiento poblacional. Una agenda capaz de reducir desigualdades extremas y transformar de manera estructural la distribución del ingreso, la riqueza y el trabajo de cuidados; reconociendo que la sostenibilidad depende tanto de la productividad como de la equidad intergeneracional.

¿Y si sí respondemos con visión estratégica? Si vemos al Plan México y al T-MEC como complementos, no dejaremos que ninguno muera lento.

Por: Aranxa Sánchez, Economista principal Bankaool