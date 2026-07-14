Asociaciones civiles exigen que NOM de Olinia establezca estándares mínimos de seguridad vehicular

Asociaciones civiles como el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) y el Poder del Consumidor, exigieron al gobierno de México y la industria automotriz que participa en la definición de la Norma Oficial Mexicana (NOM) de Olinia establecer estándares mínimos de seguridad vehicularbajo la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial e incluir mejores prácticas internacionales para protección de los usuarios y peatones.

Con la ausencia de bolsas de aire en Olinia, la falta de ESC y el hecho de estar bajo un protocolo de homologación sumamente laxo, equivalente al que usaba la Euro NCAP hace 10 años para la categoría L7 (ultraligeros), este vehículo tiene alta probabilidad de no superar una sola estrella en las pruebas de impacto, que se traduciría en lesiones graves o hasta la muerte.

Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, comentó que no basta con limitar a 50 kilómetros por hora la velocidad del auto ni que tenga un peso bruto vehicular de hasta 1,300 kilogramos, ya que está comprobado que puede causar lesiones graves o muerte si carece de protección estructural, frenado efectivo y sistemas de protección de usuarios vulnerables.

Refirió que en el año 2016, la Euro NCAP y Global NCAP mostró qué ocurre con vehículos L7 (vehículos ultraligeros comercializados en Europa) cuando son sometidos a impactos a sólo 50 km/h, y puede igualar a la caída de una persona de un edificio.

“No basta con limitar la velocidad máxima para asumir que un vehículo es seguro. También se demostró que estos vehículos pueden mejorar su desempeño cuando incorporan elementos básicos de protección, como bolsas de aire y sistemas de retención eficaces

“Un airbag cuesta 50 dólares; la vida de un mexicano no cabe en la discusión”, estableció durante la conferencia de prensa sobre las recomendaciones para la regulación de Olinia.

Por su parte, Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, señaló: “tenemos ante nosotros la posibilidad de innovar no sólo desde el diseño vehicular sino también desde el marco regulatorio. Si Olinia es un nuevo inicio para el desarrollo industrial del país, también debe serlo en lo jurídico. Lo que no puede ocurrir es que nazca en una zona gris o con estándares inferiores a los indispensables para proteger vidas”.

Lamentó que cada año haya 16,000 muertes anuales en siniestros de tránsito y más de 150 personas lesionadas, lo que delata la importancia de las normativas de seguridad vehicular.