Sheinbaum y Harfuch descartan riesgo por audios filtrados de Marina del Pilar

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartaron este martes que los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, representen un riesgo para la seguridad nacional o impliquen la difusión de información confidencial, al tiempo que señalaron que el caso es distinto al de Chihuahua, donde sí se documentó la presencia de agentes extranjeros operando en territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que la propia mandataria estatal ya ofreció una explicación sobre la conversación filtrada y subrayó que hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de la persona con quien hablaba.

"No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista y ella ya dio su explicación", sostuvo.

Por su parte, Omar García Harfuch aseguró que del contenido de los audios no se desprende que se hubiera compartido información sensible proveniente de las mesas estatales de seguridad.

Explicó que en esos encuentros participan autoridades federales y estatales y que la información que se revisa corresponde principalmente a la incidencia delictiva diaria, por lo que no se advierte la revelación de datos cuya difusión represente un riesgo.

Además, añadió que en la conversación difundida únicamente se escucha una referencia general a la posibilidad de compartir información sobre las mesas de seguridad, sin mencionar investigaciones específicas, operativos en curso o datos reservados.

También, descartó que, con la información disponible hasta ahora, pueda advertirse la comisión de algún delito que justifique una investigación penal.

Diferencia el caso de Baja California del de Chihuahua

Al preguntarle sobre la legalidad de que un gobernador dialogue con presuntas autoridades estadounidenses, Sheinbaum enfatizó que el caso de Marina del Pilar no puede equipararse con el ocurrido en Chihuahua.

Recordó que, en aquella entidad, el Gobierno federal acreditó la presencia de integrantes de una agencia extranjera operando en territorio nacional, situación que calificó como una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

También cuestionó el origen de la filtración de la llamada telefónica y señaló que corresponde investigar cómo se obtuvo y difundió el audio.

Por otro lado, comentó que, tras la publicación de la grabación, tanto él como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicaron con la gobernadora, quien les reiteró la explicación contenida en el comunicado público que emitió posteriormente.

La polémica surgió luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente se escucha a la gobernadora de Baja California expresar su disposición para colaborar con autoridades estadounidenses e incluso señalar que podría compartir información derivada de las mesas de seguridad.

Tras la difusión del material, Marina del Pilar Ávila reconoció haber sostenido una conversación privada con personas que se presentaron como presuntos agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, aunque aseguró que nunca acreditaron oficialmente su identidad ni existió alguna solicitud formal de información.