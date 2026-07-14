Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, seguirá en libertad su proceso por violencia familiar

El exdirector general de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, detenido la semana pasada por violencia familiar, seguirá su proceso en libertad, informó este martes su abogado.

Víctor Rodríguez fue capturado en la Ciudad de México tras la difusión en redes sociales de videos que lo muestran halando el cabello a su esposa y aventándola al suelo en su casa.

La mujer lo denunció ante las autoridades por agredirla desde 2022.

Rodríguez Pdilla se encontraba preso en el estado de Morelos, pero una jueza modificó la medida cautelar de prisión preventiva, para continuar su proceso por violencia familiar en libertad.

El exfuncionario no podrá salir del país ni acercarse a la víctima, de acuerdo con el medio local El Sol de Cuernavaca.

"Ya se decretó su cambio de medida cautelar y su libertad", dijo el abogado del exfuncionario, Víctor Solís, ante varios medios de comunicación.

De acuerdo con el diario El Universal, la jueza tomó en cuenta que Rodríguez acreditó tener un domicilio fijo en la Ciudad de México y que su esposa le otorgó el perdón mediante un escrito.

Rodríguez dirigió Pemex entre octubre de 2024 y mayo de este año. La presidenta, Claudia Sheinbaum, había nombrado a Rodríguez para ocupar otro alto cargo en la secretaría de Energía, que no se concretó en vista de la denuncia.