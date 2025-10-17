Lluvias intensas en el sur y sureste marcarán el clima del fin de semana en México: SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un fin de semana con lluvias fuertes a intensas en gran parte del país, especialmente en el sur y sureste, debido a una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano y la onda tropical número 38, que continuará su desplazamiento sobre el territorio nacional

Enseguida, te compartimos el pronóstico para este 17, 18 y 19 de octubre:

Viernes 17 de octubre

Para este viernes, se espera que la zona de baja presión ubicada frente a las costas de Oaxaca genere lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como oleaje elevado en la costa oaxaqueña.

El frente frío número 7, aún cercano a la frontera norte, provocará descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en Chihuahua y Coahuila, con posible formación de torbellinos.

También se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste del país, además de la Península de Yucatán.

En Chiapas se pronostican precipitaciones intensas en las regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco.

Sábado 18 de octubre

Durante el sábado, la baja presión continuará desplazándose lentamente frente a las costas del Pacífico Sur, ocasionando lluvias intensas en Chiapas y muy fuertes en Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo.

También se esperan chubascos en el centro del país, incluyendo el Estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Las rachas de viento podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h en Nuevo León y costas del Pacífico Sur, con oleaje de hasta 3 metros en Oaxaca y Guerrero.

Las temperaturas máximas rondarán los 40 °C en entidades del norte y sureste, como Sinaloa, Coahuila, Oaxaca, Campeche y Yucatán

Domingo 19 de octubre

El domingo se prevén lluvias muy fuertes a intensas en Chiapas, y precipitaciones significativas en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán chubascos aislados, mientras que en el norte se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país por la noche, reforzando las lluvias en el noreste durante el domingo y lunes.

Recomendaciones

El SMN advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.

Asimismo, el oleaje elevado y las rachas de viento podrían representar riesgos para la navegación y estructuras ligeras, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales