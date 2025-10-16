160 localidades siguen incomunicadas tras fuertes lluvias: Sheinbaum hace recuento de apoyo ofrecido a la población

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves un recuento sobre los avances de la atención que se ha ofrecido a población que resultó afectada por las lluvias intensas que se registraron hace una semana, principalmente en cinco entidades federativas: San Luis Potosí, el norte de Veracruz, Puebla y Querétaro.

En un video difundido en sus redes sociales, la mandataria federal detalló que las intensas precipitaciones impactaron en 108 municipios de dichos estados.

Sheinbaum recordó que el viernes pasado se reunió con el Consejo Nacional de Protección Civil para establecer el Comité de Emergencia.

"Nos hemos venido reuniendo todos los días a las 7:00 de la noche para poder revisar junto con los cinco gobernadores (los cuatro gobernadores y la gobernadora de Veracruz) los avances en atención a las personas", describió la jefa del Ejecutivo.

A una semana de que se registraran las fuertes lluvias en territorio nacional, principalmente en la zona de la Huasteca, Sheinbaum explicó que hasta ahora hay 160 localidades a las que todavía no se puede acceder por caminos y que con apoyo del Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias se puede saber cuántas incidencias ya se han atendido y cuántas siguen pendientes por entidad federativa:

San Luis Potosí registró 18 incidencias en los caminos, de las cuales todas ya todos han sido abiertos.

registró 18 incidencias en los caminos, de las cuales todas ya todos han sido abiertos. Querétaro registró 38 incidencias en caminos, de las cuales 10 ya fueron abiertos, 11 aperturas parciales, 17 caminos continúan cerrados, con 10 localidades incomunicadas todavía.

registró 38 incidencias en caminos, de las cuales 10 ya fueron abiertos, 11 aperturas parciales, 17 caminos continúan cerrados, con 10 localidades incomunicadas todavía. Veracruz registró 45 incidencias. 27 caminos ya fueron abiertos, 8 se mantienen con apertura parcial, 10 siguen cerrados y 45 localidades continúan incomunicadas.

registró 45 incidencias. 27 caminos ya fueron abiertos, 8 se mantienen con apertura parcial, 10 siguen cerrados y 45 localidades continúan incomunicadas. Hidalgo registró 309 incidencias. 119 caminos ya fueron abiertos, 83 con apertura parcial y 107 aún están cerrados con 84 comunidades incomunicadas.

registró 309 incidencias. 119 caminos ya fueron abiertos, 83 con apertura parcial y 107 aún están cerrados con 84 comunidades incomunicadas. Puebla registró 51 incidencias, 4 caminos ya están abiertos, 14 están con apertura parcial, 33 siguen cerrados; y 21 localidades incomunicadas.

La presidenta destacó que para atender esta emergencia se ha dispuesto de 3,000 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de 4,756 elementos de Defensa y Marina.

"Hay 47 helicópteros de Defensa, de Marina, de gobierno de los estados que están llevando alimentación, están llevando agua a las localidades que todavía se encuentran aisladas".

Además, se han utilizado 991 máquinas de la SICT, Defensa y Marina.

"Tenemos el plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa, las fuerzas Armadas mexicanas y la secretaría del Bienestar con los y las servidoras de la nación que ya están levantando los censos para conocer las necesidades de la población", destacó.

La jefa del Ejecutivo explicó que al día de hoy ya se han censado 26,311 viviendas y que a partir de la próxima semana se comenzarán a entregar los primeros apoyos.

"Ninguna vivienda se va a quedar sin apoyos... En algunos lugares donde hubo mayor afectación y están en la ladera de ríos, vamos a hacer reubicación de viviendas", dijo Sheinbaum.

También destacó la labor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ya reportó un avance del 93% del restablecimiento de la energía eléctrica.

"A una semana de estos acontecimientos podemos decir que estamos trabajando en todos lados y que a aquellas personas damnificadas decirles que a todas les vamos a ayudar, que nadie se va a quedar sin el apoyo".

En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum reportó que se había elevado a 70 la cifra de fallecidos como consecuencia de las torrenciales lluvias, desde los 66 decesos anunciados en la víspera. Además dijo que 72 personas continúan desaparecidas.

Durante esta semana, la mandataria se ha dedicado a visitar las diversas localidades impactadas por las precipitaciones para supervisar los trabajos de apoyo para la población afectada.