Ponen en marcha el “Plan Billetes” en Álamo Temapache, Veracruz, tras intensas lluvias

El Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Asociación de Bancos de México (ABM) y Banjército, anunciaron este jueves la puesta en operación del llamado “Plan Billetes” en Álamo Temapache, Veracruz, mismo que consiste en la instalación de módulos especiales en la localidad para que la población pueda retirar efectivo sin cobro de comisiones.

Lo anterior, tras los efectos que dejaron las intensas lluvias registradas en días pasados. El “Plan Billetes” empezará a operar este viernes, informó el Banxico.

El banco central detalló que el “Plan Billetes” consiste en establecer módulos de atención de servicios bancarios para que las personas puedan retirar dinero en efectivo con tarjetas bancarias de débito o crédito en poblaciones que así lo requieran en casos de desastres naturales.

La finalidad de esta iniciativa es que la población tenga más facilidades para retirar dinero en efectivo con tarjetas bancarias ante los efectos que causaron las intensas lluvias en diversas regiones del país, en tanto se recupera gradualmente la prestación de servicios bancarios en sucursales y cajeros automáticos.

Se instalarán cuatro módulos

De acuerdo con el Banxico, en esta ocasión, se instalarán cuatro módulos de atención, operados por Banjercito, en Álamo, Veracruz, ubicados en Isidro Parra número 29, Pueblo Nuevo Álamo, Veracruz. Operarán a partir de este 17 de octubre, en un horario de atención de 8:30 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Los módulos serán custodiados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Presentar tarjeta

El Banxico puntualizó que para retirar efectivo en estos módulos se requiere que el tarjetahabiente presente la tarjeta de débito o crédito y digite su NIP (Número de Identificación Personal) para que el banco emisor autorice la operación.

Destacó que, como un apoyo a la población, los bancos no cobrarán comisión por retiros que realicen sus clientes en los módulos referidos. En caso de cobro de comisión, el banco la reintegrará posteriormente.