Fibras inmobiliarias piden reglas claras en Ley de Aguas para la inversión

La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra) destacó la importancia de avanzar hacia un marco regulatorio con reglas claras y mayor certidumbre hídrica para impulsar proyectos inmobiliarios en México, en el contexto de la discusión legislativa sobre la nueva Ley General de Aguas.

El llamado ocurre mientras el sector observa con atención la discusión del dictamen, cuyo impacto alcanza tanto al desarrollo urbano como a la operación de activos inmobiliarios en todo el país.

La Asociación reconoció la apertura mostrada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el diálogo sostenido con legisladores y el equipo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante el análisis de la iniciativa.

“Como asociación que agrupa a los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces del país, celebramos que la discusión de esta legislación incorpore una visión integral que pone en el centro el derecho humano al agua, principio fundamental para garantizar el bienestar de la población”, indicó la Amefibra.

Este miércoles 3 de diciembre, la Cámara de Diputados votará la aprobación de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley Nacional de Aguas (LAN), un paquete normativo que integra 50 modificaciones y que busca actualizar el sistema de gestión del recurso hídrico en México.

En este contexto, Amefibra informó que mantendrá la colaboración con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer prácticas de eficiencia hídrica en los inmuebles del sector.

Actualmente, las Fibras inmobiliarias representan 4.5% del PIB nacional, por lo que el entorno regulatorio del agua tiene efectos directos en inversiones, expansión de portafolios y operación de activos.

La Amefibra destacó que es indispensable avanzar hacia un marco que promueva:

Protección y priorización del derecho humano al agua .

. Gestión eficiente y sostenible.

Mecanismos para la transmisión de derechos con planeación estratégica.

Claridad regulatoria para operadores y usuarios.

Facilidades para el cumplimiento normativo en distintas regiones.

Procesos modernos acordes al crecimiento urbano y la infraestructura inmobiliaria.

Colaboración entre autoridades, sector privado y comunidades para elevar estándares de uso responsable del agua .

. Aprovechamiento de agua pluvial para usos no domésticos.

Cambio de mando

La Asociación informó además que, tras el proceso de votación realizado el 1 de diciembre, Jorge Avalos Carpinteyro, director general de Fibra Monterrey, fue designado presidente para el periodo 2026-2027, luego de haber sido vicepresidente. Asumirá el cargo el 1 de enero de 2026, en sustitución de Salvador Daniel Kabbaz Zaga.

"Nuestro sector juega un papel fundamental en el desarrollo económico del país y en la consolidación de estándares de transparencia y mejores prácticas corporativas. Mi visión será seguir impulsando el crecimiento del sector de las Fibras para generar valor sostenible para inversionistas, inquilinos, desarrolladores y las comunidades”, comentó Ávalos.

La Amefibra agrupa actualmente 15 Fideicomisos con presencia en mercados inmobiliarios que dependen de infraestructura hídrica.

Su portafolio suma más de 2,000 propiedades y 30 millones de metros cuadrados de área bruta rentable, distribuidos en segmentos como naves industriales, centros comerciales, oficinas, hoteles, hospitales y escuelas.