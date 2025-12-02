Se intensifica disputa por Ley de Aguas en la Cámara de Diputados; agricultores amagan con bloqueo

Mientras que Morena en la Cámara de Diputados aseguró que las peticiones de los agricultores en torno a la Ley de Aguas han sido atendidas; el PRI y PAN advirtieron que no se han tomado en cuenta ni todas las peticiones ni a todos los sectores, por lo que la discusión de este dictamen debe ser suspendida.

En vísperas de que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados arranque con la dictaminación de las iniciativas presidenciales sobre la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que estas reformas avanzan ya con, al menos, 50 cambios a petición de grupos campesinos.

No obstante, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que podría haber algunos cambios a lo largo de este miércoles, fecha en la que se discute el dictamen en comisiones.

“Yo diría que se atendieron la mayoría (de las peticiones de los productores). Ellos expresan que todavía faltan algunos detalles. Yo los respeto, pero se avanzó mucho y todavía la Comisión ahora está haciendo algunas cosas, algunos grupos, algunas solicitudes”, dijo el legislador morenista.

Incluso destacó que integrantes de la Comisión seguían en reuniones con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Mientras que, ante las amenazas de algunos productores agrícolas de realizar bloqueos en caso de que no se cumplan todas sus exigencias, Monreal Ávila descartó que se caiga en “chantajes”.

“Respeto todas las expresiones de los compañeros, yo los he atendido con respeto. Toda la semana pasada los atendí y contemplamos dentro de los 50 puntos sus propuestas, pero ellos están en su libertad de hacer lo que crean conveniente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por atenderlos con respeto y con dignidad.

“Yo no quisiera hablar de chantajes. Ellos a veces están desesperados por lo que está pasando…y obviamente entiendo su desesperación... Todo eso ya está superado y en la ley lo modificamos”, aseguró.

Agricultores amagan con caravana de tractores

Luego de reunirse con diputados del PRI, productores de Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Baja California Sur, advirtieron que alistan diversas movilizaciones con tractores como forma de presión para ser escuchados, al tiempo que afirmaron que llegarán “hasta donde tope” si los legisladores no cumplen su petición de frenar la discusión de la Ley de Aguas para escuchar a todos los agricultores.

“De qué va a haber manifestaciones, va a haber manifestaciones (...) van a traer los tractores por si nuestros legisladores nos quieren quitar el derecho de trabajar, ahí están los tractores para que ellos (los legisladores) trabajen por nosotros”, señaló Jorge Gutiérrez de la asociación Agricultores Unidos de Chihuahua.

“Ahora si no van a dejar pasar, porque hemos visto que hacen reformas y que hacen foros y dicen que los modifican, pero realmente son puras simulaciones del gobierno. Está más que claro de que traen una línea directa con este régimen”, añadió.

En este contexto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, llamó a suspender el proceso de dictaminación y la eventual discusión en el Pleno de la Ley de Aguas para que se inicie nuevamente el análisis de este documento en conjunto con los productores; y argumentó que no se pueden poner "parches", a la ley.

"No valen parches porque las cosas no van a salir bien con parches. Exigimos que se escuche a los productores, que no se estigmatice de ninguna manera", manifestó Moreira Valdez.

De la misma forma, el PAN solicitó a la Comisión de Recursos Hidráulicos aplazar discusión de Ley de Aguas para encontrar coincidencia con sectores afectados.

La vicecoordinadora Noemí Berenice Luna (PAN), informaron que las reformas a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales que pretende realizar el Ejecutivo federal, lleva más de 90 correcciones, por lo que solicitarán el aplazamiento de su discusión para encontrar coincidencias con los sectores afectados.

La panista acusó que es “nociva” esta reforma ya que lleva más de 90 parches, “eso nos da a entender lo mal planteada que está, y aún con todos estos parches, sigue afectando lo más valioso que tenemos en el país: las actividades primarias como el campo”.