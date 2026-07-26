Genevieve se fortalece a huracán categoría 4 en el Pacífico; ¿afectará a México?

El huracán Genevieve se intensificó este domingo a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson mientras continúa desplazándose por el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A pesar de su fortalecimiento, el sistema permanece lejos de las costas mexicanas, por lo que, hasta el momento, no representa un riesgo directo para el país.

De acuerdo con el aviso más reciente del organismo, el centro del ciclón se localizó a las 15:00 horas a 855 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de 270 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

¿Habrá afectaciones en México?

Aunque el huracán se mantiene alejado del territorio nacional, sus bandas nubosas refuerzan la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, señaló el SMN.

Sin embargo, debido a la distancia y trayectoria del fenómeno, no se han emitido recomendaciones ni alertas especiales para la población.

Genevieve seguirá como huracán mayor

El pronóstico indica que Genevieve continuará como huracán categoría 4 durante los próximos dos días, mientras avanza mar adentro y comienza a debilitarse gradualmente a partir del 29 de julio.

Genevieve se formó el 24 de julio como la Depresión Tropical Siete-E al sur de Guerrero. Horas más tarde evolucionó a tormenta tropical y, durante el 25 de julio, alcanzó la categoría de huracán.

En menos de 48 horas, el ciclón pasó de tormenta tropical a un huracán categoría 4, mostrando una rápida intensificación mientras avanzaba sobre aguas del Pacífico.